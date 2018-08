Gina Lückenkemper hat Wort gehalten. Nach Silber im Einzel über 100 Meter hat die 21-Jährige mit der deutschen 4x100-m-Staffel der Frauen Bronze und damit wie angekündigt ihre zweite Medaille gewonnen. Am Abschlusstag der Leichtathletik-EM in Berlin musste sich das DLV-Quartett mit Lückenkemper, Lisa-Marie Kwayie, Tatjana Pinto und Rebekka Haase in 42,23 Sekunden nur Großbritannien (41,88/Jahresweltbestzeit) und den Niederlanden (42,15) geschlagen geben.

Nach einem spektakulären Sturz beim letzten Wechsel war zuvor die deutsche Männerstaffel über 4 x 100 Meter im Halbfinale ausgeschieden. Schlussläufer Lucas Jakubczyk strauchelte nach der Stabübergabe und stürzte auf die Bahn. Auch Staffelkollege Julian Reus, der auf Position drei lief, kam zu Fall. Beide mussten behandelt werden. Reus konnte mit Hilfe von Sanitätern den Innenraum auf eigenen Füßen verlassen, Jakubczyk blieb lange liegen, bevor er ins Publikum winkend davonhumpelte.

Der erst 18 Jahre alte Schwede Armand Duplantis ist neuer Europameister im Stabhochsprung. Der Teenager gewann in einem hochklassigen Wettkampf mit U20-Weltrekord von 6,05 m Gold. Silber ging an Timur Morgunow. Der Athlet aus Russland übersprang 6,00 m. Weltrekordler Renaud Lavillenie aus Frankreich holte mit 5,95 Bronze.

Hammerwerferin Kathrin Klaas hat sich mit einem achtbaren Ergebnis von der großen internationalen Bühne verabschiedet. Die 34-Jährige von der LG Eintracht Frankfurt erreichte mit einer persönlichen Saisonbestleistung von 71,50 Metern den siebten Rang. Die Polin Anita Wlodarczyk sicherte sich mit einem EM-Rekord von 78,94 Metern ihren vierten Europemeistertitel in Serie. Die Französin Alexandra Tavernier holte mit 74,78 Metern Silber. Der dritte Platz ging an Joanna Fiodorow aus Polen, die 74,00 Meter warf.