Leichtathletik-EM in Belgrad Dreispringerin Gierisch gewinnt historisches EM-Gold

Kristin Gierisch hat bei der Hallen-EM in Belgrad für ein historisches Dreisprung-Gold gesorgt und den zweiten Titel für die deutschen Leichtathleten gewonnen. Die Hallen-Vizeweltmeisterin siegte mit europäischer Jahresbestleistung von 14,37 Metern und holte damit den ersten EM-Titel einer deutschen Dreispringerin in der Halle überhaupt. Die Gold-Weite gelang der 26-Jährigen im zweiten Versuch.

"Ich kann das immer noch nicht realisieren. Das ist immer noch ein Traum. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Letztes Jahr in Portland war es Silber, dieses Jahr Gold. Unbeschreiblich", sagte Gierisch: "Die Hallensaison war so verkorkst, das ist eigentlich der einzige ordentliche Wettkampf, den ich abgeliefert habe. Wenn das zum Höhepunkt klappt, mache ich das immer."

Die deutsche Meisterin Jenny Elbe kam mit 14,12 Metern auf Platz sechs. Silber ging in Belgrad an Freiluft-Europameisterin Patricia Mamona aus Portugal (14,32 Meter), Bronze holte die Griechin Paraskevi Papahristou (14,24 Meter). Einzige deutsche Medaillengewinnerin in der Geschichte war bisher Helga Radtke, die 1990 Silber und zwei Jahre später Bronze gewann.

Bereits einen Tag zuvor hatte Hürdensprinterin Cindy Roleder die erste deutsche Goldmedaille in Belgrad gewonnen. Die Freiluft-Europameisterin und Vize-Weltmeisterin setzte sich im Finale in 7,88 Sekunden gegen Titelverteidigerin Alina Talaj (7,92 Sekunden) aus Weißrussland durch. Bronze gewann die deutsche Meisterin Pamela Dutkiewicz (7,95 Sekunden).