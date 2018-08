Dieses Rennen wird Lonah Chemtai Salpeter nicht vergessen. Die Starläuferin aus Israel hat sich bei der Leichtathletik-EM über 5000 Meter eine Runde zu früh über ihre vermeintliche Silbermedaille gefreut. Sie glaubte, sie sei bereits im Ziel. Erst dann bemerkte sie ihren Fehler - doch da war es zu spät, die Konkurrenz zog vorbei. Salpeter wurde Vierte.

Was für ein bitterer Fehler! Lonah Chemtai Salpeter bleibt beim 5000-Meter-Lauf eine Runde zu früh einfach stehen und büßt ihre exzellente Position ein. Konstanze Klosterhalfen wird starke Fünfte. #Berlin2018 pic.twitter.com/PlE131rwj6 — Sportschau (@sportschau) 12. August 2018

Gold ging an die europäische Jahresschnellste Sifan Hassan (Niederlande/14:46,12) mit Meisterschaftsrekord. Platz zwei sicherte sich die Britin Eilish McColgan, Tochter der früheren 10.000-Meter-Weltmeisterin Liz McColgan, in 14:53,05. Bronze gewann Titelverteidigerin Yasemin Can (Türkei/14:57,63). Konstanze Klosterhalfen, die beste Deutsche, belegte einen starken fünften Platz.

Salpeter hatte erst vor vier Tagen über 10.000 Meter Gold gewonnen. Dort hatte sie zu ihrem Glück die Runden richtig gezählt.