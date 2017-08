IAAF-Kongress Russische Leichtathleten bleiben gesperrt 

Russlands Leichtathletik bleibt weiter von internationalen Meisterschaften ausgeschlossen. Der Kongress des Weltverbands IAAF hat in London der Verlängerung der weiteren Suspendierung des russischen Verbands Rusaf mit einer Mehrheit von 166:21-Stimmen zugestimmt und war damit einer entsprechenden Empfehlung des IAAF-Councils gefolgt. "Wir können als Verband und Sportart stolz sein, was wir mit den Maßnahmen erreicht haben, aber es sind noch einige Schritte notwendig", sagte IAAF-Präsident Sebastian Coe.

Nach der Aufdeckung des systematischen Dopings in Russlands Leichtathletik war der Verband Rusaf im November 2015 suspendiert worden. Der Verband begründet die Nichtaufhebung der Sperre vor allem damit, dass die Anti-Doping-Agentur Russlands (Rusada) noch nicht vollumfänglich ihre Aufgaben wahrnehmen kann.

Rune Andersen, Leiter der Taskforce der IAAF, stellte aber auch fest: "Russland hat verstanden, dass die Doping-Kultur sich in dem Land verändern muss." Bei der WM in London (5. August bis 13. August) können 19 Russen als neutrale Athleten starten.

Rusaf-Präsident Dimitri Schljachtin sagte vor der Versammlung, es seien seit der Enthüllung des systematischen Betrugs viele Fortschritte erzielt und Maßnahmen veranlasst worden. Als Beispiele nannte er die lebenslangen Sperren von Ex-Verbandschef Walentin Balachnitschew und dem früheren Leichtathletik-Cheftrainer Alexei Melnikow. 72 Athleten und acht weitere Trainer sitzen zudem ihre Sperren ab. Schljachtin sagte auch, im Zuge des Dopings-Skandals seien russischen Athleten "Siege auf unehrlichem Weg" gestohlen worden.

Russland will McLaren-Report nicht anerkennen

Uneinigkeit herrscht in einem anderen Punkt: Einen Tag vor der WM-Eröffnung hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) von Russland die Erfüllung von zwölf Bedingungen gefordert, bevor die Suspendierung der Anti-Doping-Agentur Rusada aufgehoben werden kann. Zu den Forderungen gehörte auch, dass Russland die Ergebnisse des McLaren-Reports zum systematischen Doping öffentlich akzeptieren muss. Wada-Sonderermittler Richard McLaren hatte in seinem im Juli 2016 veröffentlichten Bericht umfangreichen Doping-Betrug und Proben-Manipulationen in Russland nachgewiesen.

Witali Smirnow, Vorsitzender der von Russlands Staatspräsident Wladimir Putin eingesetzten Anti-Doping-Kommission, wies die Wada-Forderung zum McLaren-Report zurück. "Niemand plant diesen Report bedingungslos zu akzeptieren", sagte er der russischen Agentur R-Sport.