Leichtathletik-WM McLeod sprintet allen davon

Der Jamaikaner Omar McLeod hat nach Olympia-Gold über 110 Meter Hürden auch den Titel bei der Leichtathletik-WM gewonnen. Der 23-Jährige erreichte in London nach 13,04 Sekunden als Erster das Ziel. Historisches Silber errang Sergej Schubenkow in 13,14 Sekunden: Der 26 Jahre alte Titelverteidiger holte als erster Russe unter neutraler Flagge eine Medaille bei der WM. Der Weltverband IAAF hatte Russland wegen Staatsdoping ausgeschlossen - bis auf 19 Sportler, die nachweislich im Ausland trainieren und deshalb ein Sonderstartrecht eingeräumt bekommen hatten.

Bronze ging an den Ungarn Balazs Baji (13,28). Zwei Jahre nach seiner Nierentransplantation wurde Weltrekordler Aries Merritt aus den USA Fünfter. Der Frankfurter Matthias Bühler war im Halbfinale ausgeschieden.

DPA Anita Wlodarczyk in Aktion

Hammerwerferin Wlodarczyk lässt der Konkurrenz keine Chance

Die Deutsche Kathrin Klaas ist im Hammerwurf nicht über Rang elf hinausgekommen. Die WM-Vierte von 2009 warf im Finale 68,91 Meter und blieb damit deutlich hinter ihrer persönlichen Saisonbestleistung (71,06) zurück. Ihren dritten WM-Titel sicherte sich Top-Favoritin und Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk. Die polnische Weltrekordlerin gewann Gold mit einer Weite von 77,90 Metern. Silber ging an Wang Zheng aus China (75,98), Dritte wurde Malwina Kopron (74,76/Polen). Wlodarczyk ist nun seit 41 Wettkämpfen ungeschlagen und ist die erste polnische Leichtathletin, die drei Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gewinnen konnte.

"Ich mache das hier nicht für einen elften Platz. Das ist nicht das, was ich will", sagte eine enttäuschte Klaas in der ARD: "Es war mehr drin, ich konnte auch schon 74 Meter werfen. Aber nicht heute." Susen Küster war in der Qualifikation gescheitert. Ex-Weltmeisterin Betty Heidler hatte nach der Olympiade in Rio 2016 ihre Karriere beendet.

Rojas schreibt venezolanische Dreisprung-Geschichte

AP Venezuelas Yulimar Rojas bejubelt ihren historischen Erfolg

Hallen-Europameisterin Kristin Gierisch hat den fünften Platz im Dreisprung belegt. Sie kam im Olympiastadion von London auf 14,30 Meter. Bronze verpasste sie um deutliche 45 Zentimeter: Der dritte Platz ging stattdessen an die Kasachin Olga Rybakowa.

Knapper ging es beim Kampf um den WM-Titel zu: Der Kolumbianerin Caterine Ibargüen fehlten mit 14,89 Meter nur zwei Zentimeter zur Titelverteidigung. Die 33 Jahre alte Olympiasiegerin unterlag in einem packenden Duell Hallen-Weltmeisterin Yulimar Rojas aus Venezuela. Sie kam auf 14,91 Meter und eroberte das erste Gold überhaupt in der WM-Geschichte für ihr Land. Ibargüen verpasste hingegen ihr drittes WM-Gold. Neele Eckhardt aus Göttingen wurde bei ihrem WM-Debüt Letzte des Finals mit 13,97 Metern.