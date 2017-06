Sportpolitik Spitzensportreform greift erst nach 2020

Die Spitzensportreform des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) und des Innenministeriums wird in einem Kernpunkt erst nach den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio umgesetzt. DOSB-Präsident Alfons Hörmann bestätigte nach einer Sitzung der Spitzenverbände in Berlin, dass das umstrittene Potenzialanalysesystem (PotAS) nicht im geplanten Zeitrahmen fertig wird.

"Es war eine hochinformative und konstruktive Sitzung, die aufgezeigt hat, wie komplex der gesamte Prozess der Spitzensportreform ist. Vor allem, was PotAS betrifft, ist nun klar, dass das für die Sommersportverbände bis Tokio nicht realisierbar ist", sagte Hörmann. "Die Sache ist komplexer als angenommen."

Die in Münster angesiedelte PotAS-Kommission unter Leitung des Sportpsychologen Bernd Strauß soll künftig die Förderwürdigkeit der einzelnen Verbände beurteilen. Anhand dieser Beurteilung sollen die Verbände in drei sogenannte Cluster eingeteilt werden. Nur in der obersten Kategorie erhält der Verband eine Optimalförderung, im dritten Cluster bestenfalls eine Grundförderung.

In Teilen soll die Reform aber wie geplant umgesetzt werden, betonte Hörmann. Beispielsweise die vereinbarte Reduzierung der Bundesstützpunkte und die Anpassung der Anzahl an Kaderathleten können rechtzeitig angegangen werden.

Reformfinanzierung wohl gesichert

Der Streit über die Finanzierung der Reform scheint derweil geschlichtet. Hörmann sagte, in der Sitzung sei klar geworden, dass der DOSB und das Innenministerium "gemeinsame Ziele" verfolgten und beide Seiten darin übereinstimmten, dass "ein Mittelaufwuchs notwendig" sei. Gerhard Böhm, Abteilungsleiter Sport im Innenministerium, sagte: "Wir haben uns zusammengerauft."

Hörmann hatte das Innenministerium vor dem Treffen in Berlin unter Druck gesetzt. Dass weitere Gelder fließen müssten, sei "unabdingbar, andernfalls können und werden wir nicht wie geplant in die Umsetzung einsteigen", hatte der DOSB-Präsident mit Blick auf die Reform gesagt. Hintergrund ist eine angeblich durch das Ministerium zugesicherte Etat-Aufstockung von 39 Millionen Euro, von denen aber nur acht Millionen in den Haushaltsentwurf für 2018 eingearbeitet wurden.