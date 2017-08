Leichtathletik-WM Robert Harting verpasst Medaille

Der neue Weltmeister im Diskuswerfen heißt Andrius Gudzius (69,21 Meter), der zwei Zentimeter weiter warf als der Weltjahresbeste aus Schweden, Daniel Stahl (69,19 Meter). Da auch der Dritte, Mason Finley aus den USA, mit 68,03 Meter außerhalb des heutigen Leistungsvermögens von Robert Harting lag, musste sich dieser nach vier ungültigen Versuchen mit 65,10 Meter und Platz sechs begnügen.

Die Dortmunderin Gina Lückenkemper ist erstmals in ihrer Karriere über 100 Meter unter der magischen 11-Sekunden-Marke geblieben. Als Vorlauferste kam die 20-Jährige in 10,95 Sekunden ins Ziel. Sie ist erst die siebte deutsche Sprinterin, die unter 11 Sekunden über die 100-Meter-Distanz blieb. Zuletzt war dies 1991 Katrin Krabbe mit 10,91 Sekunden gelungen.

DPA Gina Lückenkemper

Carolin Schäfer hat einen starken Start in den Siebenkampf erwischt. Die 25-Jährige lief über die 100-Meter-Hürden 13,09 Sekunden und überquerte 1,86 Meter im Hochsprung. In der dritten Disziplin des Tages stellte sie im Kugelstoßen mit 14,84 Meter eine neue persönliche Bestleistung auf. Mit 3015 Punkten liegt sie derzeit auf dem zweiten Platz hinter Topfavoritin und Olympiasiegerin Nafissatou Thiam. Zum Abschluss des ersten Tages stehen im Siebenkampf die 200 Meter an.

Ins Finale über 1.500 Meter zog überraschenderweise Hanna Klein ein. Mit 4:04,15 Minuten blieb sie nur knapp über ihrer persönlichen Bestzeit und kam in ihrem Halbfinallauf unter anderem vor Weltrekordlerin Genzebe Dibaba ins Ziel. Den Endlauf verpasst hat hingegen Konstanze Klosterhalfen. Die deutsche Jahresbeste lief ein couragiertes Rennen von der Spitze weg, musste auf der Zielgraden jedoch ihrem hohen Anfangstempo Tribut zollen.