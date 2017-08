Leichtathletikstar Shawn Barber Stabhochsprung kommt vor dem Fall

Stabhochspringer sind besondere Sportler. Bei ihnen gibt es viele extrovertierte Typen, mit Showtalent gesegnet, wenn sie gut drauf sind, dann schaut das ganze Stadion auf sie und vergisst, dass da noch Läufer, Stoßer und Werfer gleichzeitig ihrer Tätigkeit nachgehen.

Der große Sergej Bubka war so einer, auf den sich alle Augen richteten, der polnische Olympiasieger von Moskau, Wladyslaw Kozakiewicz, der sperrige Günter Lohre, die Sunnyboys Danny Ecker und Tim Lobinger. Wenn am Dienstagabend der Weltmeistertitel ausgesprungen wird, dann wird die Anlaufbahn im Londoner Olympiastadion wieder zu ihrem Laufsteg: Für den eleganten Franzosen Renaud Lavillenie, für seinen deutschen Herausforderer Raphael Holzdeppe - und für Shawn Barber.

Der 23jährige Kanadier ist der Titelverteidiger, vor zwei Jahren in Peking gewann er damals sensationell Gold mit übersprungenen 5,90 Metern. Plötzlich war Barber ein Star, allen bekannt und in den Schlagzeilen, in denen er seither meist geblieben ist. Auch wenn es nicht immer nur mit sportlichen Leistungen zu tun hatte. Barber hat mal gesagt: "Stabhochsprung ist wie das Leben, es geht auf und ab", und er weiß schon mit 23 Jahren, wovon er spricht.

Kokain durch "intensives Küssen" aufgenommen

Im Januar des Vorjahrs überquerte der junge Kanadier die Sechs-Meter-Marke bei einem Hallen-Meeting in Reno - sechs Meter, das ist immer noch die magische Marke im Stabhochsprung, wer sie überspringt, der gehört in die Ruhmeshalle des Sports. Barber schien eine glänzende Saison vor sich zu haben - und wurde bei den Olympischen Spielen in Rio dann nur Drittletzter im Finale.

"Bei den Spielen anzutreten, war eine Tortur", sagte Barber später - und kurz nach den Spielen war klar, was er damit gemeint hatte. Es wurde öffentlich, dass er im Juli 2016, nur wenige Wochen vor dem Olympia-Start, positiv auf Kokain getestet worden war. Ihm drohte eine vierjährige Sperre - dass er dennoch in Rio starten durfte, verdankte er Richter Ross C. Dumoulin. Der Vorsitzende des Sportgerichtshofs ließ sich von Barbers Geschichte überzeugen, nach der er das Kokain durch "intensives Küssen" einer Prostituierten in seinen Körper aufgenommen habe.

Vor den kanadischen Meisterschaften hatte Barber sich nach eigener Auskunft "zum Stressabbau" eine Prostituierte aufs Zimmer bestellt. Dass sie zuvor Koks zu sich genommen habe, habe er nicht gewusst. Richter Dumoulin glaubte ihm die Story, Barber durfte in Rio starten, aber die Konzentration auf den Wettkampf des Jahres war dahin.

Es sollte "kein Big Deal" werden

Damit ihm so etwas bei der WM in London nicht wieder passiert, räumte Barber das nächste große Thema schon im April vom Tisch. Via Facebook verkündete er sein homosexuelles Coming out. "Stolz und schwul" sei er, so schrieb er dort in einer knappen Erklärung und äußerte sich danach monatelang nicht mehr zu dem Thema. Die Community feierte ihn als "einen der bekanntesten und erfolgreichsten schwulen Athleten weltweit", wie das schwullesbische Portal "Outsports" schrieb, Barber fokussierte sich lieber darauf, die WM-Norm zu knacken.

Erst vor zwei Wochen hat der Kanadier erstmals wieder in der Öffentlichkeit etwas zu seinem Coming Out gesagt. "Es ist eine persönliche Entscheidung, darüber sollte man nicht so groß debattieren", befand er im Anschluss an seinen Sieg bei den kanadischen Landesmeisterschaften, er sei jedenfalls "glücklich, in Ländern wie Kanada oder den USA zu leben", in denen es möglich sei, solche Entscheidungen "ein bisschen weniger ängstlich" treffen zu können. Barber besitzt neben der kanadischen auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit.

Zum Schwulsein zu stehen, das ist auch in der Leichtathletik noch lange nichts Selbstverständliches. Der US-Marathonläufer Matt Llano hat das 2014 getan, aber er und Barber sind die Ausnahmen in einer Sportart, die einen gewissen Körperkult zelebriert und in der die Zurschaustellung von Muskeln zum Marketing dazugehört. Ob er jetzt zum Vorbild geworden sei, das will Barber nicht überbewerten. Die ganze Angelegenheit sollte "kein Big Deal" sein, hat er gesagt.

Das wird er nur in Maßen beeinflussen können, für die Öffentlichkeit ist es immer noch ein großes Ding, wenn sich ein Prominenter als schwul zu erkennen gibt, sich zum Schwulsein bekennt, wie es dann gerne formuliert wird, als sei Homosexualität etwas, das man gestehen müsse. Zumindest am Dienstagabend wird es für Barber nicht darauf ankommen, in irgendeiner Weise ein gesellschaftliches Role Model zu sein. Er will einfach nur möglichst hoch springen.