Leichtathletik-WM Schäfer holt Silber im Siebenkampf

Carolin Schäfer hat bei der Leichtathletik-WM in London die Silbermedaille im Siebenkampf geholt. Die 25-Jährige musste sich mit 6696 Punkten nur Top-Favoritin Nafissatou Thiam geschlagen geben. Die Olympiasiegerin aus Belgien sicherte sich Gold mit 6784 Punkten. Dritte wurde Anouk Vetter aus den Niederlanden (6636 Punkte). Schäfer sicherte dem deutschen Team die erste Medaille bei den Titelkämpfen in der englischen Hauptstadt.

"Es ist unglaublich schön, ein absoluter Moment zum genießen", sagte Schäfer: "Ein Traum ist in Erfüllung gegangen."

Vor sechs Jahren hatte Jennifer Oeser zuletzt eine WM-Medaille im Siebenkampf für Deutschland gewonnen, die Leichtathletin bekam bei einer nachträglichen Siegerehrung Silber überreicht - nachdem die Russin Tatjana Tschernowa des Dopings überführt worden war.

Storl: "Das ist ein desaströses Abschneiden"

Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl ist im Finale früh gescheitert. Nach zwei ungültigen Versuchen und 20,80 Metern im dritten Durchgang verpasste der 27-Jährige als Zehnter den Endkampf der besten Acht. "Das war einfach ein Scheiß-Wettkampf", sagte der 27-Jährige.

DPA David Storl

"Das ist ein desaströses Abschneiden. Ich ärgere mich sehr", sagte Storl im ZDF: "Beim Einstoßen war die Lockerheit da, der letzte Versuch war nur noch ein Krampf. Die Form war richtig gut, es war ein rein technisches Problem."

In der Qualifikation am Tag zuvor hatte Storl noch mit 21,41 Metern und Platz zwei überzeugt. Storl blieb damit erstmals seit seinem Debüt 2009 in Berlin ohne WM-Medaille, damals war er in der Qualifikation ausgeschieden.

Tori Bowie gewinnt 100-Meter-Rennen der Frauen

Die Amerikanerin Tori Bowie hat Gold über 100 Meter gewonnen und damit 24 Stunden nach dem Sieg ihres Landsmannes Justin Gatlin den Sprinttriumph der USA perfekt gemacht. Die 26-Jährige setzte sich im Finale in 10,85 Sekunden vor der Ivorerin Marie-Josée Ta Lou (10,86 Sekunden) durch, Bronze gewann die Niederländerin Dafne Schippers (10,96 Sekunden).

Getty Images Tori Bowie

Es war das erste Doppel-Gold durch eine Nation seit 2005, damals waren in Helsinki Gatlin und Lauryn Williams für die USA erfolgreich gewesen.