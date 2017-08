Deutsche Leichtathleten bei der WM "Ich hab es nicht hinbekommen"

Doch, doch, musste Raphael Holzdeppe versichern, natürlich sei er enttäuscht, frustriert, sauer auf sich selbst.

Der Stabhochsprung-Weltmeister von 2013 und amtierende Vizeweltmeister hatte bei der Leichtathletik-WM in London einen deprimierenden Abend erlebt. Er war mit drei Fehlversuchen gleich an der Anfangshöhe von 5,50 Metern gescheitert und hatte damit nach seinem Aus in der Qualifikation bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im vergangenen Jahr das nächste persönliche Debakel eingefahren.

Es dauerte eine Weile, bis Holzdeppe den Innenraum des Londoner Stadions verlassen durfte und im Erdgeschoss der Arena vor die Presse trat. Er hatte also schon eine Weile Zeit gehabt, sich mit der Enttäuschung zu arrangieren. Als er seinen Auftritt analysierte, sprach er klar und deutlich, ein Lächeln war in seinem Gesicht zu erkennen. Er wirkte nicht wie ein Geschlagener.

"Ich bin einfach enttäuscht von mir"

Doch der Frust über den verpatzten Abend war deutlich herauszuhören. Darüber, dass es nicht geklappt hatte mit der angepeilten Medaille, sogar von Gold hatte er gesprochen vor seinem Start. "Ich hab es nicht hinbekommen, das umzusetzen, was ich drauf habe. Ich bin einfach nur enttäuscht von mir", sagte er. Entschuldigungen für seinen verpatzten Auftritt wollte er nicht anführen. Er unternahm gar nicht erst den Versuch, über das Material, die Bedingungen oder sonst etwas zu klagen. Im Gegenteil.

Eigentlich seien die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abend bestens gewesen, sagte er: "Ich war wirklich super drauf, habe mich noch besser gefühlt als in der Qualifikation." In der Zulassungsrunde war er erst im dritten Versuch über die geforderten 5,70 Meter gesprungen. Souverän geht anders. Holzdeppe hatte in dieser Saison mit extremen Formschwankungen zu kämpfen, und spätestens im Finale wurde klar, dass er diese Formschwankungen mit nach London geschleppt hat.

So endet seine Saison mit schlechten Empfindungen. "Ich wäre natürlich lieber mit positiven Gedanken aus der Saison gegangen. Aber ich werde genug Zeit haben, das alles zu verarbeiten", sagte Holzdeppe. Zeit, die er sich nimmt. Die WM in London war sein letzter Wettkampf in diesem Jahr. Er geht früher als gewohnt in den Urlaub, um sich danach in Ruhe auf die EM in Berlin 2018 vorzubereiten.

Erst eine deutsche Medaille

Auch Katharina Molitor muss sich mit dem Gedanken an das Heim-Event trösten. Vor zwei Jahren war sie sensationell Speerwurf-Weltmeisterin geworden, für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro war sie nicht nominiert. In London wollte sie ihren Titel verteidigen, doch sie landete nur auf dem siebten Platz - und wusste nicht so richtig, was sie mit diesem Ergebnis anstellen sollte.

"Das war weder gut noch schlecht. Es war okay. Ich bin froh, unter die letzten acht gekommen zu sein", sagte sie. Für ihr durchwachsenes Ergebnis nannte sie zwei Gründe. Grund eins: "Bei den ersten Würfen war die Technik nicht so sauber. Wenn man zu viel will, ist das oft so", sagte sie. Daraus folgte Grund zwei: "Hinten raus fehlte die Kraft. Da ging nichts mehr."

Ex-Weltmeister Holzdeppe raus, Titelverteidigerin Molitor abgeschlagen - dass sich die beiden deutschen Medaillen-Anwärter in Genügsamkeit üben mussten, steht sinnbildlich für die bisherige Bilanz des DLV-Teams in London. Zur WM-Halbzeit ist der Ertrag dürftig. Erst eine Medaille hat die deutsche Abordnung gewonnen, und zwar durch Carolin Schäfer, sie holte Silber im Siebenkampf.

Bislang dominieren aus deutscher Sicht die Enttäuschungen. Das frühe Aus von Kugelstoßer David Storl, dem Weltmeister von 2011 und 2013, der sechste Platz von Diskuswerfer Robert Harting - und, frisch dazu gekommen: das schwache Abschneiden von Holzdeppe und Molitor.

Doch es gab auch gute Ansätze zu bestaunen. Gina Lückenkemper überraschte im Vorlauf über 100 Meter mit der besten deutschen Zeit seit 26 Jahren, Rebekka Haase erreichte über 200 Meter als Schnellste ihres Vorlaufs das Halbfinale am Donnerstag. Und es kommt ja auch noch der Speerwurf der Männer, dort belegen die DLV-Athleten Johannes Vetter, Olympiasieger Thomas Röhler und Andreas Hofmann die ersten drei Plätze der Weltjahresbestenliste.