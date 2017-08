Leichtathletik-WM Holzdeppe mit Salto Nullo, Molitor ohne Chance

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe ist bei der Leichtathletik-WM in London ohne gültigen Versuch im Finale früh ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Ex-Weltmeister scheiterte dreimal an seiner Anfangshöhe von 5,50 Metern und erlebte damit ein ähnliches Desaster wie bei Olympia 2016, als er bereits in der Qualifikation ausgeschieden war.

Holzdeppe war 2013 in Moskau Weltmeister geworden und hatte zwei Jahre später in Peking Silber geholt. In London hatte er bei Olympia 2012 Bronze gewonnen. Der Sieger des Wettbewerbs steht noch nicht fest, das Springen dauert derzeit noch an.

Zwei Jahre nach ihrem Goldwurf von Peking ist Speerwerferin Katharina Molitor nur Siebte geworden. Die 27-Jährige kam über 63,75 Meter nicht hinaus. Ihr zweites WM-Gold nach dem Titel 2007 in Osaka gewann die Olympiasiegerin und Weltrekordlerin Barbora Spotakova aus Tschechien mit 66,76 Metern. Zweite wurde die Chinesin Li Lingwei mit 66,25 Metern vor ihrer Landsfrau Lyu Huihui (65,26).

Molitor war die einzige Titelverteidigerin im 71-köpfigen deutschen Team, nachdem Kugelstoßerin Christina Schwanitz Mutter von Zwillingen geworden ist. Siebenkämpferin Carolin Schäfer, die Silber gewann, bleibt damit die bisher einzige deutsche Medaillengewinnerin in London.