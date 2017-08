Eishockey-Profi Draisaitl Der 68-Millionen-Dollar-Mann

Leon Draisaitls Leistungen in der nordamerikanischen Profiliga NHL sind belohnt worden. Die Edmonton Oilers bezahlen dem 21 Jahre alten deutschen Eishockey-Nationalspieler in den kommenden acht Jahren 68 Millionen Dollar (57,7 Millionen Euro) - 8,5 Millionen pro Jahr (7,2 Millionen Euro jährlich). Der Ausnahmespieler verdient damit so viel wie niemals zuvor ein deutscher Profi in der NHL.

"Ich habe nie daran gedacht, woanders hinzugehen. Wir haben hier etwas besonderes aufgebaut", sagte Draisaitl: "Wir haben ein tolles Team. Davon will ich so lange wie möglich ein Teil sein." Zusammen mit Kapitän Connor McDavid, der für die nächsten acht Spielzeiten 100 Millionen Dollar kassiert, soll Draisaitl über Jahre das Traumpaar des fünfmaligen Stanley-Cup-Siegers bilden.

Auch Bundestrainer Marco Sturm begrüßte die Entscheidung: "Ich freue mich sehr für Leon und die Oilers. Beide Seiten haben jetzt Planungssicherheit für die kommenden Jahre."

In der abgelaufenen Hauptrunde hatte der gebürtige Kölner mit 29 Toren und 48 Assists starke Leistungen für die Oilers gezeigt. Bei der ersten Play-off-Teilnahme des fünfmaligen NHL-Champions seit 2006 war Draisaitl mit 16 Punkten gar Topscorer seines Teams.