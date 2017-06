+++ America's Cup live +++ So läuft Finaltag drei zwischen den USA und Neuseeland

"Wir haben Fehler gemacht, die wir abstellen müssen. Wir wissen, dass es noch nicht vorbei ist", hatte Burling am vergangenen Sonntag gesagt. Er ist zwar erst 26 Jahre jung, hat als Olympiasieger (in der 49er Klasse) und siebenfacher Weltmeister (in verschiedenen Bootsklassen) aber schon ausreichend Erfahrung, um die Situation richtig einschätzen zu können.

Die einzig gute Nachricht für "Pitbull" Spithill und sein Team Oracle im Moment: Obwohl die Amerikaner schon vier klare Niederlagen gegen Herausforderer Neuseeland kassiert haben, steht es "nur" 0:3. Grund dafür ist eine Regeländerung, die Oracle vor Beginn der Regatta durchgesetzt hatte. Obwohl der Titelverteidiger für das Finale gesetzt ist, durfte das US-Boot in der Qualifikation starten und sich dort einen Bonuspunkt verdienen. Deswegen startete Neuseeland mit -1 ins Finale. Entscheidend hat sich dieser Malus bislang nicht ausgewirkt.

"Das wird das größte Comeback der Sportgeschichte", kündigte Oracle-Skipper Jimmy Spithill an. Das war am 18. September 2013, als sein US-Team gegen Neuseeland 1:8 zurücklag. Spithill ließ seinen großen Worten Taten folgen und gewann den 34. America's Cup tatsächlich noch 9:8. In diesem Jahr braucht er bei der Neuauflage des Finals von 2013 noch keine so dramatische Wende. Aber in der vergangenen Woche war sein Boot "17" so viel langsamer als die "Aotearoa" von Skipper Peter Burling, dass der 0:3-Rückstand ein gefühltes 1:8 ist. Ich begrüße Sie zum dritten Finaltag des 35. America's Cup. Guten Abend und viel Spaß!