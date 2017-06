+++ America's Cup live +++ Comeback oder Vorentscheidung?

Der "Pitbull" Jimmy Spithill setzt auf den "Geist von San Francisco". Dort hatte er Team Oracle vor vier Jahren zum "größten Comeback der Sportgeschichte" geführt. "Es erinnert mich an San Francisco", sagte Spithill nach dem ersten Sieg. "Wenn das Team merkt, dass das Boot schneller ist, entwickelt man Momentum."

Nachdem Team Neuseeland das vergangene Wochenende nach Belieben dominiert hatte, wurde es gestern zum ersten Mal so richtig spannend. Eine Zusammenfassung der ereignisreichen Rennen vom Samstag finden Sie hier:

"Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen", schrieb einst Winston Churchill. Wenn Team Neuseeland vier Jahre zurückblickt und dann auf die kommenden Tage vorausschaut, könnte der Herausforderer um den 35. America's Cup leicht nervös werden. 2013 hatten die Kiwis klar gegen Team Oracle geführt und am Ende nach einer historischen Aufholjagd doch noch verloren. Bis gestern sah es so aus, als sollte das neuseeländische Boot dem Titelverteidiger aus den USA in diesem Jahr keine Chance lassen. Doch dann meldete sich Oracle mit einem ersten Sieg zurück. War das nur ein Strohfeuer oder der Auftakt zum nächsten Sensations-Comeback? Mit anderen Worten: Wiederholt sich Geschichte, oder tut sie es eben nicht? Wir werden es sehen. Hallo und herzlich Willkommen zu den Rennen sieben und acht vor der Küste Bermudas!