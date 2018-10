Simultanturnier mit Magnus Carlsen 10/8/18 4:25 PM Georgios Souleidis Die weiteste Anreise hatte Joe Kempsey aus New York. Der 20-jährige BWL-Student ist eifriger Nutzer der Play Magnus-App. Ansonsten befinden sich nur Europäer unter den Gegnern und immerhin drei Frauen. Anna Bjorkedal stammt aus dem Land des Weltmeisters, Norwegen. Sie ist 46 Jahre alt und Lehrerin in Trondheim. Durch den Carlsen-Boom in ihrer Heimat kam sie in Berührung mit dem königlichen Spiel und fing nach der WM 2016 mit dem Spielen an. Eine stärkere Gegnerin ist Constanze Wulf. Die 21-jährige Studentin der Wirtschaftsmathematik spielt für den Hamburger SK in der 2. Frauenbundesliga. Die stärkste Spielerin, Antonia Ziegenfuß, hatten wir weiter unten schon vorgestellt. Simultanturnier mit Magnus Carlsen 10/8/18 3:58 PM Georgios Souleidis Die stärksten Kontrahenten dürften zwei der jüngsten Teilnehmer sein. Die 13-jährige Antonia Ziegenfuß ist die aktuelle deutsche U14-Meisterin. Vier jahre jünger ist sogar Bennet Hagner. Er ist mit einer Spielstärke von knapp 2000 Elo-Punkten, mit der die Stärke eines Schachspielers und seine Weltranglistenposition definiert wird, ähnlich stark wie Ziegenfuß. Hagner ist der aktuelle deutsche U10-Meister. Zum Vergleich, Magnus Carlsen hat als derzeit bester Spieler der Welt eine Elo-Zahl von 2839 Punkten. Ein durchschnittlicher Vereinsspieler liegt ungefähr bei 1700 Punkten. Simultanturnier mit Magnus Carlsen 10/8/18 3:55 PM Georgios Souleidis Die Play Live Challenge ist eine jährliche Veranstaltung, bei der Magnus Carlsen gegen mehrere Teilnehmer die Kräfte misst. Unter den zwölf Gegnern befinden sich hauptsächlich Nutzer der Play Magnus-App. Außerdem ist mit Nils Ehlers (Beachvolleyball-Nationalspieler) ein Promi und mit 2,09m ein "Riese" dabei. Simultanturnier mit Magnus Carlsen 10/8/18 3:52 PM Georgios Souleidis Herzlich Willkommen zur SPIEGEL Play Live Challenge 2018! Der Schachweltmeister, Magnus Carlsen, tritt simultan gegen zwölf Gegner an. Die Challenge wird im Hause von SPIEGEL ONLINE in Hamburg ausgetragen. Show more powered by Tickaroo