Lob von Superstar Federer "Zverev hat das Komplettpaket"

Alexander Zverev hat zwar bei den ATP Finals in London am Dienstag einen Sieg gegen Roger Federer verpasst. Deutschlands Nummer eins unterlag am Abend 6:7 (6:8), 7:5, 1:6, Federer qualifizierte sich damit vorzeitig für das Halbfinale. Ein wenig Grund zur Freude hatte Zverev aber trotzdem - weil Grand-Slam-Rekordsieger Federer sich anschließend als großer Bewunderer zeigte.

"Mir gefällt, was ich bei Sascha sehe", sagte Federer. "Ich sehe jemanden, der auf die Zukunft hinarbeitet. Es fühlt sich an, als arbeite er darauf hin, wie er mit 23, 24 spielen könnte. Das betrifft seine Fitness, Planung, Organisation - all diese Dinge." Zverev, so der 19-malige Grand-Slam-Sieger, bringe "das Komplettpaket" mit.

Nur Federer und Rafael Nadal haben in dieser Saison mehr Titel gewonnen als Zverev (fünf). "Er ist schon die Nummer drei in der Welt, er wird die Finals - unabhängig davon, ob er das Halbfinale erreicht - mit vielen Informationen verlassen", sagte Federer. Am Donnerstag trifft Zverev im entscheidenden Gruppenspiel der Turnier-Debütanten auf Jack Sock aus den USA (Nr. 9 der Weltrangliste). Im Finale am Sonntag könnten Zverev und Federer ein zweites Mal gegeneinander spielen.