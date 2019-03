Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat den 110. Klassiker Mailand-Sanremo gewonnen. Alaphilippe, der für das Team Deceuninck-Quick-Step an den Start geht, setzte sich nach 291 Kilometern und fast sieben Fahrstunden auf der berühmten Via Roma an der ligurischen Küste im Nordwesten Italiens durch.

Der deutsche Hoffnungsträger John Degenkolb spielte im Kampf um den Sieg keine Rolle, weil wenige Kilometer vor dem Ende des Rennens die Kette von seinem Rad absprang.

Top-Favorit Alaphilippe gewann vor dem Belgier Oliver Naesen und dem Polen Michal Kwiatkowski. Auf Rang vier landete der dreimalige Weltmeister Peter Sagan. Der Slowake muss weiter auf seinen ersten Erfolg bei der Primavera warten.

Degenkolb kam 2:37 Minuten nach dem Sieger als 84. ins Ziel. "Ich hatte das Zeug, um hier um den Sieg mitzusprinten. Dann fällt mir die Kette runter, und das Rennen war gelaufen", sagte Degenkolb. "Wenn man sich den ganzen Winter auf diesen Tag vorbereitet, ist das umso frustrierender. Es war ein großes Ziel."