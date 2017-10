Blind nach Gesichtstreffer Schwer verletzter Zuschauer verklagt Meister Chicago Cubs

Die Chicago Cubs aus der Major League Baseball (MLB) sollen zahlen: Bei einem Heimspiel im August war ein Zuschauer schwer verletzt worden. Ein "Foul Ball" hatte den 60-jährigen John Loos im Gesicht getroffen. Er ist auf dem linken Auge erblindet, zudem brach er sich mehrere Gesichtsknochen.

Loos verklagt den World-Series-Gewinner nun, er verlangt mindestens 50.000 Dollar (etwa 42.500 Euro) Schadensersatz. "Mein Auge wurde direkt getroffen. Es funktioniert nicht mehr", sagte er bei einer Pressekonferenz.

Loos wirft dem Team fahrlässiges Handeln vor, auch die MLB verklagt er. Das Wrigley Field habe keine ausreichenden Zuschauernetze. Bessere Sicherheitsvorkehrungen hätten den Vorfall verhindern können, sagt Loos.

Immer wieder werden Baseball-Fans bei Spielen verletzt. Erst im September war ein junges Mädchen bei den New York Yankees von einem mehr als 150 Stundenkilometer schnellen Baseball im Gesicht getroffen worden. Die Zweijährige saß mit ihren Großeltern in den unteren Zuschauerrängen, in diesem Bereich gibt es keine Schutznetze.

Bereits 2015 warnte die MLB

Vier Teams, die Cincinnati Reds, San Diego Padres, Colorado Rockies und Seatlle Mariners, hatten daraufhin bekannt gegeben, dass sie ihre Sicherheitsnetze in der kommenden Saison ausbauen wollen. Zehn der insgesamt 30 Mannschaften in der Liga haben die Änderungen bereits vorgenommen.

Schon 2015 hatte die MLB Empfehlungen für bessere Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien ausgesprochen. Demnach sollen die Unterstände und Sitzplätze geschützt sein, die in einer Reichweite von knapp 22 Metern zur Home Plate liegen - dort steht der Schlagmann.

Der "Chicago Tribune" zufolge soll Cubs-Sprecher Julian Green bereits damals in einer E-Mail erläutert haben, dass die Sicherheit der Fans Vorrang habe. "Wir werden gemeinsam mit der MLB herausfinden, wie wir für unsere Gäste eine sichere Umgebung schaffen können."

Zum aktuellen Fall hat sich der Baseball-Verein noch nicht geäußert. Ein Sprecher soll lediglich abgestritten haben, dass man die Klage bislang hätte einsehen können.