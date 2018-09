Berlin Kenianer Kipchoge läuft Marathon-Weltrekord

Der Kenianer Eliud Kipchoge hat beim Berlin-Marathon einen Weltrekord aufgestellt. Der 33-Jährige kam in 2:01:39 Stunden ins Ziel und blieb damit gleich 1:17 Minuten unter der bisherigen Bestzeit seines Landsmanns Dennis Kimetto, der ebenfalls in Berlin 2014 in einer Zeit von 2:02:57 ins Ziel gelaufen war.

Kipchoge ist damit der erste Läufer der Geschichte, der die klassischen 42,195 Kilometer unter 2:02 Stunden bewältigt hat. Zweiter wurde Kipchoges Landsmann Amos Kipruto in 2:06:23 Stunden.

Die letzten 17 Kilometer war Kipchoge auf sich allein gestellt. "Das war hart. Aber wir hatten einen genauen Plan, dem habe ich vertraut", sagte der Afrikaner im ARD-Interview, "ich konnte auch gar nicht anders, als es durchzuziehen. Ich bin unendlich dankbar, den Weltrekord im dritten Anlauf in Berlin endlich geschafft zu haben."

Der 33-Jährige Kipchoge ist seit Jahren im Marathon das Maß der Dinge. 2016 gewann er bei den Olympischen Spielen in Rio Gold, im April dieses Jahres sicherte er sich zum dritten Mal den Sieg beim London-Marathon.

Für den Sieg in Berlin kassiert Kipchoge 120.000 Euro. 50.000 Euro für die neue Bestmarke, 40.000 für den Sieg und 30.000 als Zeitbonus, weil er unter 2:04 Stunden blieb.