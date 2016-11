Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften Koch schwimmt Weltrekord über 200 Meter Brust

Weltmeister Marco Koch hat zum Abschluss der deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Berlin für eine Überraschung gesorgt. Der 26-Jährige siegte über 200 Meter Brust in Weltrekordzeit von 2:00,44 Minuten. Koch blieb um vier Hundertstelsekunden unter der alten Bestmarke des Ungarn Dániel Gyurta. Es war zudem Kochs zehnter Titel in Serie auf seiner Paradestrecke auf der 25-Meter-Bahn.

"Das ist bombastisch, richtig geil. Ich freue mich riesig", sagte er. Koch hatte in Berlin auch über die 50 und 100 Meter Brust gewonnen. Über 100 Meter war er deutschen Rekord geschwommen. Platz zwei über 200 Meter belegte Philip Heintz.

Koch und Heintz hatten bereits zuvor ihre Tickets für die WM im kanadischen Windsor (6. bis 11. Dezember) gelöst. Neben den beiden deutschen Topschwimmern konnten nur noch die 1500-Meter-Freistilschwimmer Poul Zellmann und Florian Wellbrock die WM-Normen erfüllen. Vor der endgültigen Nominierung werde aber über Ausnahmefälle gesprochen, kündigte Bundestrainer Henning Lambertz an.