Kommentar zu Marija Scharapowa Unschuldig im Sinne der Anklage

Marija Scharapowa bestreitet beim WTA-Turnier in Stuttgart am Mittwoch ihr Erstrundenmatch gegen Roberta Vinci. Und das ist auch gut so. Weil die 15-monatige Dopingsperre der Spielerin erst Stunden vor dem Match abläuft, gibt es Konkurrentinnen, die ihre schnelle Rückkehr auf die Tour verurteilen. Solche Kritik erweist dem Dopingkampf einen Bärendienst.

15 Monate ohne Turniere, das bedeutet in der Tennislogik, dass eine Spielerin aus der Weltrangliste herausfällt. Denn in dieser werden nur die Punkte der vergangenen zwölf Monate erfasst. Da die Weltranglistenplatzierung aber über die Startberechtigung für Turniere entscheidet, hätte Scharapowa zunächst über die Qualifikationswettbewerbe um ihre Teilnahme spielen müssen. Um das zu umgehen, erhielt sie in Stuttgart (und auch für die anstehenden wichtigen Turniere in Madrid und Rom) eine Wildcard der Veranstalter. Darüber regt sich Unmut bei vielen Spielerinnen und Spielern.

Agnieszka Radwanska findet, Scharapowa solle ihre Karriere "auf andere Weise" fortsetzen, Caroline Wozniacki bezeichnete die Wildcard als "respektlos". Scharapowas Erstrundengegnerin Vinci fordert, die Russin solle sich "ohne jede Hilfe" zurückarbeiten. Mag sein, dass Scharapowas mangelnde Beliebtheit auf der WTA-Tour zu diesen Urteilen beigetragen hat, aber das ist keine Entschuldigung.

Wildcards sind Willkür - na und?

Tatsächlich können die Argumente der Wildcard-Gegner nicht überzeugen. Das Prinzip dieser Einladungen mag ungerecht und willkürlich sein. Aber es wird im Tennis gewohnheitsmäßig angewendet. In der Regel werden damit nicht nur Spieler, die von einer langen Verletzungspause zurückkehren, begünstigt, sondern auch besonders gut vermarktbare Stars oder Profis aus dem Austragungsland, weil sie das Interesse am Turnier steigern.

Der einzige Grund, ausgerechnet Scharapowa, die einstmals populärste Sportlerin der Welt, die in ihrer Karriere fast 300 Millionen Dollar verdient haben soll, von dieser Regelung auszuschließen, ist ihre Dopingvergangenheit. Für die hat sie aber gerade eine Sperre abgesessen.

Ja, diese von der internationalen Tennisföderation ITF verhängte Sperre wurde vom Sportgerichtshof Cas später von 24 auf 15 Monate reduziert. Aber das geschah eben, weil die Richter bei ihr keine besondere Schuld erkannten und ihren offenen Umgang mit dem Vergehen würdigten. Das sind selbstverständliche Erwägungen in jedem ordentlichen Strafverfahren. Warum sollten sie für Dopingvergehen keine Anwendung finden?

Es gab eine rechtskräftige Sperre gegen Scharapowa, diese Sperre ist abgelaufen. Sie jetzt nachträglich weiter zu bestrafen, mag auf den ersten Blick einer konsequenten Einstellung gegen Doping entsprechen. Tatsächlich wäre es das Gegenteil eines nachvollziehbaren Kampfs gegen Betrug. Dieser braucht klare, transparente Regeln und rechtsstaatliche Verfahren. Und er braucht die grundsätzliche Möglichkeit von Resozialisierung. Dieser Begriff mag in Bezug auf Scharapowa Spott hervorrufen. Man hat diesen Anspruch aber nicht verwirkt, wenn man Multimillionärin oder bei der Konkurrenz sehr unbeliebt ist.

Selbstverständlich muss sich Scharapowa auch in Zukunft Dopingkontrollen unterwerfen, wie jede andere Spielerin auch. Falls dabei erneute Vergehen festgestellt werden sollten, müssten diese dann umso schärfer geahndet werden, weil es sich um Wiederholungsfälle handelte. Falls nicht, sollte sie als unschuldig gelten und keine Sonderbehandlung erfahren. Regeln und Sperren im Dopingkampf sind nichts wert, wenn es zusätzlich eine Paralleljustiz auf Gefühlsbasis gibt.