Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Marija Scharapowa ist im Achtelfinale der US Open gescheitert. Die Russin verlor am Montag 4:6, 3:6 gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro, die derzeit auf Platz 24 der Weltrangliste steht. Suarez Navarro feierte ihren Sieg an ihrem 30. Geburtstag - Fans im Arthur-Ashe-Stadium sangen ihr nach dem Spiel ein Ständchen.

Scharapowa hatte 2006 in New York den Titel geholt. Für sie war es nach bislang 22 Siegen die erste Niederlage bei einem Abendmatch in New York. 2017 war sie nach ihrer Dopingsperre ebenfalls im Achtelfinale ausgeschieden.

Suarez Navarro trifft nun im Viertelfinale an diesem Mittwoch auf Vorjahresfinalistin Madison Keys (USA), die sich gegen Kerber-Bezwingerin Dominika Cibulkova (Slowakei) 6:1, 6:3 durchsetzte. Suarez Navarro stand in ihrer Grand-Slam-Karriere bislang in sechs Viertelfinals, schied dort aber jeweils aus, unter anderem 2013 bei den US Open.

Bereits am Dienstag trifft die amerikanische Titelverteidigerin Sloane Stephens auf Anastasija Sevastova aus Lettland. Danach muss die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams aus den USA gegen Ex-Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien antreten.

Aus Deutschland sind keine Spieler mehr im Turnier. Als letzter scheiterte Philipp Kohlschreiber im Achtelfinale an Kei Nishikori.