Box-Farce um Mario Daser "This is Bullshit!"

Schlechtes Drehbuch, schwache Leistung und ein absurdes Ende: Wäre der "Boxkampf" zwischen Mario Daser und Ola Afolabi am Freitagabend in Hamburg ein Kinofilm gewesen, hätte er beste Chancen auf die "Goldene Himbeere", den Preis für den schlechtesten Film. Knapp 6.000 Zuschauer waren gekommen, um zu sehen, wie sich der eigentlich chancenlose Selfmade-Millionär und Ex-Bierzelt-Boxer Daser gegen den britischen Ex-Weltmeister schlagen würde. Die meisten waren am Ende fassungslos, weil der Deutsche gewann und keiner so richtig wusste, warum.

Drei Runden lang bemühte sich der 37-jährige Brite Afolabi nach Kräften, seinen Gegner so wenig wie möglich zu treffen, während Daser unkoordiniert und wild um sich schlug, ohne Afolabi damit ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Nach einem Körpertreffer in der zweiten Runde ging Afolabi zum ersten Mal aufs Knie und wurde angezählt, signalisierte seinem Trainer aber mit einem sehr offensichtlichen Augenzwinkern, dass alles in Ordnung sei.

"This is Bullshit!"

Auch in der dritten Runde bearbeitete Daser den Körper seines Gegners mit seltsam aussehenden Schwingern. Afolabi reagierte wieder, indem er aufs Knie sank, was seinen Coach dazu bewog, mit gezücktem Handtuch in den Ring zu springen, um aufzugeben.

Afolabi machte deutlich, dass er mit der Entscheidung nicht einverstanden war. "This is Bullshit!", rief der Brite gut vernehmlich und fragte den Trainer vor laufender Kamera: "Haben die dich gekauft, oder was?" Im Interview nach dem Kampf klang er jedoch ganz anders und gab an, sich während des Trainings eine Rippe gebrochen zu haben. "Mein Coach wusste das natürlich und wollte mich schützen."

"Wir wussten ja, was passiert"

"Kies-Millionär" Daser, der durch sein übermotiviertes Anrennen schon nach der zweiten Runde außer Atem schien und vermutlich selber hätte aufgeben müssen, wenn der Kampf länger gedauert hätte, schnaufte ins Mikrofon: "Ich hätte gerne noch länger geboxt. Es war meine Taktik, erstmal zu überpacen." Das mache er immer so. Er wisse auch nicht, warum die Ecke von Afolabi aufgegeben habe, aber er könne nichts dafür. "Das ist sein Trainer, nicht meiner", sagte er.

Auf den Presseplätzen herrschte eine Mischung aus Wut und Verzweiflung, weil man schlicht nicht wusste, wie man mit dem Kampf umgehen soll. Vereinzelte Kollegen schienen zu hoffen, dass irgendwo Jan Böhmermann auftauchen würde, um die gesamte Show um den "Kies-Millionär" als Persiflage auf das Profiboxen zu enttarnen.

Noch schlimmer als der Kampf war die Aussage eines Mitarbeiters des Veranstalters nach Verlassen der Halle: "Wir wussten ja, was passiert, aber das es so schlimm aussehen würde, war keinem klar." In jedem anderen Sport würde eine derart skandalöse Veranstaltung Konsequenzen nach sich ziehen. Nur im Boxen offenbar nicht.