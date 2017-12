WM-Neuling Schindler Pfeilschnell in die Weltspitze

Wer ein echter Kerl im Darts-Sport werden will, der braucht einen Kampfnamen. Das haben die Darts-Spieler mit den Indianern gemeinsam. Oder mit den Wrestlern. Martin Schindler macht da keine Ausnahme. Ein Darter aus Ostdeutschland, das ist schließlich immer noch etwas Ungewöhnliches, also wird er "The Wall" genannt.

Wenn der 21-Jährige aus Strausberg am Mittwoch den ersten Auftritt seiner Karriere bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace hat, wird er ein paar Eigenschaften brauchen, die man einer Mauer zuschreibt. Fest muss er bleiben in seiner Entschlossenheit zu siegen, sein Selbstvertrauen sollte nicht anfangen zu bröckeln. Was gar nicht so leicht sein dürfte, mit dem Australier Simon Whitlock steht ihm ein Spieler aus den Top Ten der Welt gegenüber. Er könnte sich am Beispiel von Landsmann Kevin Münch orientieren, der am Dienstag die Nummer sieben der Rangliste Adrian Lewis aus dem Wettbewerb beförderte.

Dass Schindler es überhaupt so weit geschafft hat, wird ihn eine mögliche Niederlage verschmerzen lassen. Er ist noch jung, 36 Jahre jünger als Darts-Legende Phil Taylor, der mit seinem Abschiedsturnier in diesem Jahr ein letztes Mal alles überstrahlt. Als Schindler 1996 zur Welt kam, wurde Taylor gerade zum vierten Male Weltmeister. Jetzt steht er mit ihm im selben Teilnehmerfeld.

Auf dem Sofa angesteckt

Die Darts-Karriere Schindlers begann auf dem Sofa. Vor dem Fernseher bekam er eine Partie zwischen Taylor und seinem ewigen niederländischen Rivalen Raymond van Barneveld mit, das war vor mehr als zehn Jahren, und es war ein Duell, von dem die Darts-Fans noch lange schwärmten, jenes WM-Finale, das der Niederländer damals im Januar 2007 sensationell für sich entschied. Eine Partie jedenfalls, die dafür gemacht ist, dem Sport neue Freunde zu machen. Ab sofort war Schindler einer von ihnen.

Er besorgte sich im Supermarkt eine Dartscheibe und dann wurde geübt, geübt, geübt. Im Wohnzimmer, im Keller, Schindlers Vater merkte schnell, dass sein Sohn Talent hatte. Nächste Station war der Verein, dann kam die Bundesliga mit dem Viking Dartsclub Berlin, bisherige Endstation ist das Ally Pally in London. Heute bekommt er bereits Autogrammpost, nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Max Hopp, bisher so etwas wie das Gesicht des deutschen Darts-Sports, gilt er als größte deutsche Hoffnung.

Im Sommer beim World Cup of Darts hatte er den großen Michael van Gerwen, den Titelverteidiger in London, zwar nicht am Rand der Niederlage, aber er hat ihn geärgert und lag sogar 2:0 nach Sätzen vorne. Van Gerwen lässt sich nicht sehr gerne ärgern. Er schlug zurück und gewann dann auch noch 4:2. Aber Schindler hat an diesem Tag gemerkt, was möglich ist.

Mittlerweile darf sich der Deutsche Dartspieler von Beruf nennen. Das Studium des Verkehrswesens an der TU in Berlin hat er nach bereits einem Semester wieder sausen lassen, er hätte derzeit ohnehin keine Zeit zum Studieren gehabt: In diesem Jahr war er gerade mal fünf Wochen zu Hause, hat er der "Berliner Morgenpost" erzählt. Ein Handlungsreisender in Sachen Darts, und langsam zahlt es sich auch finanziell für ihn aus. Für die Qualifikation zur 1. WM-Runde erhält er 11.000 Pfund, würde er Whitlock schlagen, wären es schon 18.000 Pfund.

Aber auch das kann nur eine Zwischenetappe sein, wenn es nach den Zielen Schindlers geht. Die lauten nämlich nicht geringer als: "Ich will die Nummer eins werden, ich will mal Weltmeister sein." Nur seinen Kampfnamen sollte er für diese Zielsetzung vielleicht noch einmal überdenken. Man weiß schließlich, was am Ende aus der Mauer geworden ist. Another Brick in the Wall.