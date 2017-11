Darts Max Hopp verpasst die WM

Der beste deutsche Darts-Spieler, Max Hopp, hat erstmals seit 2012 die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in London verpasst. Der 21-Jährige verlor beim letzten Qualifikationsturnier vor der WM in Milton Keynes bereits in der Runde der letzten 128 gegen Stephen Burton mit 1:5. Um sich noch für das Turnier zu qualifizieren, hätte Hopp unter die besten drei kommen müssen.

Über den Weg der Weltrangliste hatte sich diesmal kein deutscher Profi qualifiziert. Martin Schindler und Kevin Münch, die in der Rangliste hinter Hopp stehen, qualifizierten sich auf anderem Weg und dürfen ab 14. Dezember im Alexandra Palace mitspielen. Münch muss in der Vorrunde gegen den Russen Aleksandr Oreshkin bestehen, um in das Hauptfeld zu kommen.