Wechsel in die Formel E Das bedeutet der Mercedes-Ausstieg für die DTM

In Zeiten des Kartell- und des Abgasskandals benötigt Mercedes positive Schlagzeilen. So lässt sich erklären, warum der Automobilkonzern am Montag den Ausstieg aus der Rennsportserie DTM zum Ende der Saison 2018 bekanntgab. Damit einher ging der gleichzeitig verkündete Einstieg in die Formel E - eine Serie mit vollelektronischen Autos und Saubermann-Image.

"Die Formel E ist für uns ein konsequenter Schritt, um die Leistungsfähigkeit unserer attraktiven batterieelektrischen Fahrzeuge zu demonstrieren", sagt Jens Thiemer, Marketing-Vizepräsident von Mercedes-Benz Cars. Motorsportchef Toto Wolff, der auch Teamchef in der Formel 1 ist, formuliert es so: "Für einen Hersteller ist die Formel E eine interessante Plattform, um die Elektrifizierung einem neuen Publikum vorzustellen."

Doch was bedeutet die Entscheidung für die Zukunft der DTM?

Die Mercedes-Konkurrenten Audi und BMW haben ein eindeutiges Bekenntnis zur Tourenwagenserie vermieden. "Die Konsequenzen für Audi und die DTM sind adhoc nicht absehbar", sagte Sportchef Dieter Gass. Es gelte nun, "diese neue Situation mit allen Beteiligten zu analysieren, Lösungen zu finden und etwaige Alternativen zur DTM zu bewerten."

BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt teilte mit, man werde "diese neue Situation nun bewerten". Sowohl Gass als auch Marquardt bedauerten den Rückzug des Konkurrenten, der in 26 von 31 Saisons in der DTM vertreten war und dabei bislang zehn Fahrertitel sowie 13 Markentitel gewann.

Beide, Audi (ab der Saison 2017/2018) und BMW (ab der Saison 2018/2019), werden sich ebenfalls in der Formel E engagieren. Das muss, anders als bei Mercedes mit den kostspieligen Aufwendungen für die Formel 1, nicht unbedingt ihr DTM-Aus nach sich ziehen. Allerdings hatten die DTM-Verantwortlichen 2012 beschlossen, nur noch mit mindestens drei Herstellern anzutreten. 2005 hatte Opel die Rennserie verlassen und es folgten sechs Jahre mit nur zwei Herstellern. Ein solches Szenario droht nun erneut, zumal ein alternativer Hersteller mit der Strahlkraft von Mercedes kaum denkbar erscheint.

Dabei hat die DTM, mit dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger an der Spitze, genügend Baustellen:

Seit dieser Saison sind nur noch 18 Rennwagen - sechs Autos pro Hersteller - zugelassen. Was die Qualität anheben sollte, war eher eine Kapitulation vor den hohen Kosten .

. Die Einführung eines einheitlichen Turbo-Motors war für 2017 geplant, wurde auf 2019 verschoben und steht weiterhin in der Schwebe. Eine Orientierung in Richtung Elektromobilität oder Hybrid-Technologie ist nicht angedacht.

war für 2017 geplant, wurde auf 2019 verschoben und steht weiterhin in der Schwebe. Eine Orientierung in Richtung Elektromobilität oder Hybrid-Technologie ist nicht angedacht. Nicht enden wollende Regel -Diskussionen. Im Mittelpunkt stehen die Zusatzgewichte für den Sieger des vorherigen Rennens, ein für den Zuschauer schwer nachzuvollziehendes Handicap.

-Diskussionen. Im Mittelpunkt stehen die Zusatzgewichte für den Sieger des vorherigen Rennens, ein für den Zuschauer schwer nachzuvollziehendes Handicap. Umfangreiche Investitionen in Technik und Aerodynamik sorgen für eine Abkehr vom eigentlichen Tourenwagen-Gedanken.

sorgen für eine Abkehr vom eigentlichen Tourenwagen-Gedanken. Ein Verbleib der ARD als übertragende TV-Station ist ungewiss. Die Quoten überspringen nur selten die Eine-Million-Marke. Gerüchten zufolge interessiert sich der öffentlich-rechtliche Sender für die Rechte an der Formel 1.

ist ungewiss. Die Quoten überspringen nur selten die Eine-Million-Marke. Gerüchten zufolge interessiert sich der öffentlich-rechtliche Sender für die Rechte an der Formel 1. Die geplante Internationalisierung stockt, trotz der Rennen in Ungarn, Russland, den Niederlanden und Österreich.

Denkbar wäre deshalb auch ein Neuanfang. Über eine Fusion mit der japanischen GT-Serie (unter anderem mit Toyota) wird bereits seit Jahren nachgedacht. Das könnte ohne Mercedes, mit einer neuen Motorenregelung und angeglichenen Regeln 2019 in Angriff genommen werden. Insofern könnte der Mercedes-Ausstieg auch eine Chance für die DTM sein.