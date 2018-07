Fußballspieler Mesut Özil hat am Sonntag in drei Statements scharfe Kritik geübt: am Deutschen Fußball-Bund, an DFB-Sponsoren, an Medien - und auch an seiner früheren Schule. Die Gelsenkirchener Gesamtschule Berger Feld habe einen geplanten Besuch von ihm abgesagt, nachdem er an der Seite des türkischen Präsidenten für Fotos posiert hatte. Die Schule habe seinem Management mitgeteilt, "dass sie mich nicht länger sehen wollen, weil sie aufgrund meines Fotos mit Präsident Erdogan 'Angst vor den Medien haben', vor allem angesichts 'des Aufstiegs der rechten Partei in Gelsenkirchen'", schrieb Özil (seine Erklärungen im Wortlaut können Sie hier nachlesen). Die Absage habe "wirklich weh getan".

Schulleiterin Maike Selter-Beer verteidigte sich nun gegen die Kritik und begründete die Absage mit Terminproblemen. "Es hätte einen Termin in den Pfingstferien geben sollen, aber da wären ja auch keine Schüler da gewesen", sagte sie der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Allerdings könne es schon sein, dass es auch terminliche Abstimmungsprobleme unter den Schulleitungsmitgliedern gegeben habe.

Wie die "WAZ" aus anderer Quelle erfahren haben will, gab es jedoch auch Terminangebote von Özil vor den Pfingstferien. Kurz vor der Absage im Mai habe es zudem eine interne Schulleitungssitzung zum Thema gegeben.

Selter-Beer sagte der Zeitung nun auch, sie habe gegenüber Özils Anwalt erwähnt, dass man in Gelsenkirchen Vorsicht walten lassen müsse wegen der starken Präsenz rechter Parteien. Özil sei weiterhin an der Schule willkommen, sagte Selter-Beer. Man sehe ihn als ehemaligen Schüler und Förderer, nicht als politischen Menschen. Mit Özils Anwalt habe sie einen neuen Termin für den frühen Herbst vereinbart. Darauf freue man sich.

Özil wurde 1988 in Gelsenkirchen geboren. Am Sonntag erklärte er seinen Rücktritt aus der deutschen Fußballnationalmannschaft und kritisierte dabei besonders scharf DFB-Präsident Reinhard Grindel. "In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren."

