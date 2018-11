Mick Schumacher hat kein Problem damit, mit seinem Vater Michael verglichen zu werden. "Mein Papa ist der Beste, darum ist er auch mein Vorbild", sagt er in einer RTL-Dokumentation, die am Samstag (13 Uhr) vor dem Formel-1-Qualifying in Abu Dhabi ausgestrahlt wird.

In dem Film erinnert sich Mick Schumacher auch an seine Anfänge im Motorsport, als ihn sein Vater in ein Kart gesetzt hat. In Kerpen drehten sie auf der Kartbahn immer wieder ihre Runden, auch wenn die eigentlich geschlossen war. Und irgendwann habe sein Vater dann die Frage aller Fragen gestellt: "Willst du das jetzt professionell machen?"

Mick Schumacher wollte - und er scheint damit die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Er holte 2014 zwei zweite Plätze in der Kart-WM und zwei Jahre später auch zweite Plätze in der deutschen und der italienischen Formel 4.

Bisher kaum Interviews

In dieser Saison gewann Schumacher dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Saisonhälfte mit dem EM-Triumph in der Formel 3 seinen ersten größeren Titel. Es gilt als wahrscheinlich, dass er 2019 in die Formel 2 aufsteigt und dann in ein, zwei Jahren in die Formel 1 wechselt. Bei Experten gilt er jedoch nicht als Supertalent.

Dabei hatte Michael Schumacher einst den Wunsch geäußert, sein Sohn werde sich einmal für einen anderen Beruf entscheiden und somit auch den unvermeidlichen Vergleichen mit ihm, dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister, aus dem Weg gehen. "Ich hoffe, mein Sohnemann wird Tennisspieler, Golfspieler, irgendetwas - aber nichts, was Vater vorher gemacht hat", sagte Michael Schumacher im Jahr 2006.

Interviews hat Mick Schumacher bislang kaum gegeben. Mutter Corinna Schumacher und Managerin Sabine Kehm hatten sich bemüht, ihn von der Öffentlichkeit abzuschirmen - speziell seit dem schweren Unfall seines Vaters. Als Mick Schumacher im Kartsport fuhr, tat er das lange unter einem Pseudonym.

In der Dokumentation "Schumacher: Die nächste Generation" begleitet RTL auch Micks Cousin David Schumacher (17), Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und "Rookie des Jahres" in der Formel 4, sowie Maximilian Günther. Der 21-Jährige war in diesem Jahr der einzige Deutsche in der Formel 2 und wechselt nun in die Formel E.