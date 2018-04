Für 2,88 Millionen Dollar (2,3 Millionen Euro) ist in den USA eine Sammelkarte des ehemaligen Baseball-Stars Mickey Mantle versteigert worden. Das Bildchen des 20-maligen Allstars stammt aus seiner Rookie-Saison 1951/1952 und befindet sich in einem ausgezeichneten, als "mint" klassifizierten Zustand. Für diese gute Pflege entlohnt wurde Vorbesitzer Evan Mathis, ehemaliger Football-Profi und 2016 Super-Bowl-Gewinner in der NFL.

Mantles Rookie-Karte war bereits in seiner Debütsaison ein populäres Sammlerstück. Schon damals war sie allerdings eine Rarität. Mit der Nummer 311 gehört sie zu den Sammelkarten mit den hohen Zahlen in der Serie, die seltener produziert wurden.

Dass die jüngst versteigerte Karte heute noch existiert, ist eher ein Zufall. Im Jahr 1960 lud ein führender Mitarbeiter des Herstellers Topps einen ganzen Satz unverkaufter 1952er-Karten in Trucks und kippte sie in den Atlantik, um Platz in einem Lagerhaus zu schaffen. Viele Mantle-Karten waren darunter. Einige Sammelkarten überlebten die Entrümpelungsaktion.

AP Mickey Mantle (rechts)

Seitdem stieg die Mantle-Karte stetig im Wert. Im Zustand "mint", nur eine Kategorie unter "pristine" (makellos), war sie 1988 noch 3.300 Dollar wert, zehn Jahre später schon 121.000 Dollar. Den bisherigen Spitzenpreis erzielte die Karte 2007 mit 240.000 Dollar. Eine "pristine"-Karte wurde 1952 für 525.000 Dollar an einen anonymen Bieter verkauft.

Trotz ihres stolzen Erlöses ist die Mantle-Karte nicht der Rekordhalter unter den Sammelbildchen. 2016 hatte eine Karte von Honus Wagner aus dem Jahr 1909 für 3,12 Millionen Dollar (2,52 Millionen Euro) den Besitzer gewechselt.