Australian Open Federer zu stark für Zverev

Mischa Zverev ist im Viertelfinale der Australian Open gegen Roger Federer ausgeschieden. Der deutsche Tennisprofi unterlag dem Schweizer in drei Sätzen 1:6, 5:7, 2:6. Federer trifft nun im Halbfinale in Melbourne auf seinen Landmann Stan Wawrinka, der zuvor den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga besiegt hatte.

Zverev begann das Match mit einem Fehlstart. In 19 Minuten holte sich Federer den ersten Satz. Den zweiten Durchgang konnte der 29-Jährige deutlich enger gestalten, dennoch jubelte nach weiteren 36 Minuten erneut Federer. Im dritten Satz hatte der Weltranglisten-17. dann kaum noch Probleme, nach 1:32 Stunden den Matchgewinn gegen die Nummer 50 der Welt zu sichern.

Für Mischa Zverev ist die Teilnahme am Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers dennoch der bislang größte Erfolg seiner Karriere. Für den Einzug in diese Runde hatte er unter anderem den Weltranglistenersten Andy Murray besiegt.

AP Mischa Zverev

Auch Mischas Bruder Alexander, genannt Sascha, hatte in Australien für Aufsehen gesorgt. Er war bis in die dritte Runde gekommen, schied dort jedoch nach einem großen Kampf gegen den Spanier Rafael Nadal aus.

Federer hat in Melbourne die Chance auf seinen 18. Grand-Slam-Titel - zumal neben Murray auch Novak Djokovic bereits ausgeschieden ist. Seinen bislang letzten Triumph bei einem Grand Slam feierte er 2012 in Wimbledon, in Australien gewann er zuletzt 2010, insgesamt siegte er hier viermal.

Zuletzt hatte Federer aufgrund einer Knieverletzung sechs Monate pausiert und erst Anfang Januar beim Hopman Cup wieder an einem Turnier teilgenommen.