Steve Penny, ehemaliger Präsident des US-Turnverbandes USAG, wurde im Zusammenhang mit der Missbrauchsaffäre um den langjährigen Mannschaftsarzt Larry Nassar verhaftet. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wartet der 54-Jährige in Gatlinburg im US-Bundesstaat Tennessee auf seine Auslieferung nach Texas.

Nassar war wegen sexuellen Missbrauchs von mindestens 250 Turnerinnen in drei Prozessen zu einer Haftstrafe von mehreren Hundert Jahren verurteilt worden.

Laut Anklageschrift wird Penny vorgeworfen, Beweise in der Untersuchung manipuliert zu haben. So soll er angeordnet haben, Dokumente von der Karolyi Ranch in Texas zu entfernen, nachdem er erfahren hatte, dass gegen Nassar ermittelt werde. Die Unterlagen seien von dem berüchtigten US-Trainingszentrum zu Penny nach Indianapolis geliefert worden, heißt es weiter. Wo sie sich derzeit befinden, sei indes nicht bekannt. Wird Penny verurteilt, droht ihm eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Es ist ein weiteres erstaunliches Kapitel in dem Skandal rund um den US-Turnverband. Erst am Mittwoch war Interimspräsidentin Mary Bono nach lediglich vier Tagen zurückgetreten, nachdem ihre Berufung von der dreimaligen Olympiasiegerin Alexandra Raisman heftig kritisiert worden war.

Anfang September war die im Januar gewählte Präsidentin Kerry Perry zurückgetreten. Sie hatte unter den Athletinnen Proteste ausgelöst, nachdem USAG die Trainerin Mary Lee Tracy als neue Entwicklungskoordinatorin eingestellt hatte. Tracy hatte Nassar noch nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn als "großartig" bezeichnet.