MLB Titelverteidiger Chicago scheitert an Dodgers

Die Titelverteidiger Chicago Cubs sind im Halbfinale der Major League Baseball (MLB) ausgeschieden. Das Team verlor sein Heimspiel gegen die Los Angeles Dodgers 1:11 und unterlag in der Best-of-seven-Serie 1:4. Die Dodgers feierten unterdessen ihren ersten Einzug in die World Series seit 1988, als ihnen die bislang letzte ihrer sechs Meisterschaften gelungen war.

"Es ist unglaublich, es ist wunderbar", sagte Dodgers-Matchwinner Enrique Hernández, der drei Homeruns erlief: "Das bedeutet die Welt für mich. So etwas hier zu schaffen, ist wie ein Traum."

Im zweiten Halbfinale führen die New York Yankees nach drei Siegen in Folge gegen die Houston Astros 3:2. Dem Rekordchampion fehlt nur noch ein Erfolg zum Einzug in die World Series.