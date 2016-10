World Series im Baseball Cleveland fehlt noch ein Sieg zum Titel

Die Cleveland Indians stehen vor dem Gewinn der World Series. Im vierten Finalspiel der Major League Baseball (MLB) gewann der zweimalige Meister bei den Chicago Cubs 7:2 und benötigt nun in der "Best-of-Seven"-Serie nur noch einen Sieg zum ersten Titelgewinn seit 1948.

Für die Cubs, die seit 1908 auf den Gewinn der World Series warten, war es bereits die zweite Niederlage der Finalrunde im heimischen Wrigley Field. Am Sonntag benötigt Chicago an gleicher Stelle einen Sieg, um eine vorzeitige Entscheidung abzuwenden.

"Es hat sich für uns nichts geändert, abgesehen davon, dass wir zum nächsten Spiel mit gepackten Taschen fahren. Danach geht es nämlich nach Hause, auf die eine oder die andere Weise", sagte Indians-Trainer Terry Francona. Ein mögliches sechstes und siebtes Spiel wird jeweils in Cleveland ausgetragen.

Vor 41.706 Zuschauern im altehrwürdigen Stadion der Cubs ging Cleveland durch zwei Runs im zweiten Inning in Führung. Im siebten Spielabschnitt sorgten die Indians durch einen Homerun von Jason Kipnis, durch den auch Coco Crisp und Raja Davis punkten konnten, für das vorentscheidende 7:1.

Die Statistik ist nun klar auf der Seite der Indians: Von 34 Teams, die seit der Einführung des derzeitigen Finalformats im Jahr 1925 in der World Series 3:1 geführt hatten, holten 29 auch den Titel. Zuletzt reichte ein solcher Vorsprung zehnmal in Folge.

In der World Series 1985 gaben die St. Louis Cardinals eine 3:1-Führung gegen die Kansas City Royals noch aus der Hand und verspielten mit drei Niederlagen in Folge noch den Titel. Dank zweier Siege in den entscheidenden Spielen sechs und sieben im fremden Stadion gelang 1979 ein solches Comeback den Pittsburgh Pirates gegen die Baltimore Orioles. Cleveland sollte aber auch gewarnt sein: 2007 schieden die Indians nach einer 3:1-Führung noch gegen die Boston Red Sox im Halbfinale aus. Bostons Chefcoach war damals der heutige Indian Francona.