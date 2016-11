Motorsport Weltmeister VW zieht sich aus Rallye-WM zurück

Weltmeister Volkswagen zieht sich mit dem Saisonende nach vier erfolgreichen Jahren aus der Rallye-WM zurück. Der Automobilhersteller begründete den Schritt mit der Neuausrichtung seines Motorsportprogramms. Das Unternehmen will sich von 2017 an auf neue Technologien konzentrieren. Bereits seit einiger Zeit war über den WM-Abschied von VW spekuliert worden. Der Konzern steht zudem durch Milliardenbelastungen nach dem Dieselskandal unter Druck.

"Die Marke Volkswagen steht vor gewaltigen Herausforderungen", sagte Entwicklungsvorstand Frank Welsch in der Motorsport-Zentrale in Hannover. "Mit dem anstehenden Ausbau der Elektrifizierung unserer Fahrzeugpalette müssen wir all unsere Anstrengungen auf wichtige Zukunftstechnologien konzentrieren."

VW war 2013 mit einem Werksteam in die WM eingestiegen. Der Konzern aus Wolfsburg gewann in dieser Zeit alle Titel. Der Franzose Sébastien Ogier und sein Beifahrer Julien Ingrassia wurden in dieser Zeit vier Mal Weltmeister. Am vergangenen Sonntag in Wales sicherte sich VW ebenfalls zum vierten Mal in Serie die Hersteller-WM. Für VW ist die Rallye Australien Mitte November damit das letzte Rennen.

"Natürlich bedauern wir den Abschied aus der WRC sehr - für die Marke Volkswagen war es das bislang erfolgreichste Kapitel ihrer Motorsport-Geschichte", sagte VW-Motorsport-Direktor Sven Smeets. Konkret will VW eine Ausweitung der Aktivitäten im Rallycross prüfen. Im Gegensatz zur klassischen Rallye fahren beim Rallycross kleine Gruppen von Rennwagen im Sprint gegeneinander.