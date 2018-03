Im Finale zweier Tennistalente in Indian Wells ist Naomi Osaka ein deutlicher Triumph gelungen. Die 20-Jährige setzte sich gegen die gleichaltrige Darja Kassatkina 6:3 und 6:2 durch. Nach gut einer Stunde nutzte die Japanerin ihren ersten Matchball.

Auf dem Weg ins Finale hatte Osaka bereits starke Gegnerinnen besiegt, darunter die Weltranglistenerste Simona Halep und die frühere Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa. Für die Japanerin, die in der Szene als großes Talent gehandelt wird, war es der erste große Titel.

Kassatkina musste in ihrem vierten Finale die dritte Niederlage hinnehmen. Einzig in Charleston gelang ihr 2017 ein Sieg. Beim Turnier in Indian Wells sorgte die Russin nicht nur mit dem Finaleinzug, sondern auch mit Siegen gegen Angelique Kerber und Venus Williams für Aufsehen.