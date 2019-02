NBA Dallas holt Knicks-Star Porzingis in spektakulärem Tauschgeschäft

Die Dallas Mavericks und die New York Knicks haben mit einem Tauschgeschäft von insgesamt sieben Spielern in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA für Aufsehen gesorgt: Die Texaner nehmen unter anderem den lettischen Allstar-Forward Kristaps Porzingis von den Knicks unter Vertrag, wie der Klubs bestätigte. Drei Spieler der Mavericks, unter anderem Point Guard Dennis Smith Jr., wechseln im Gegenzug nach New York.

Die Mavericks verpflichteten mit Porzingis nach dem slowenischen Shootingstar Luka Doncic ein weiteres europäisches Talent. Der 23-Jährige wurde nach seinem Draft 2015 in New York mit großer Skepsis empfangen, avancierte durch sein spektakuläres Spiel jedoch in kurzer Zeit zum Star der dauerhaft strauchelnden Franchise. Zuletzt fiel Porzingis mit einer Knieverletzung aus und wird auch den Mavericks noch einige Zeit fehlen.

Neben Porzingis kommen Tim Hardaway Jr., Trey Burke und Courtney Lee zu den Mavericks, die dafür neben Dennis Smith Jr. auch DeAndre Jordan, Wesley Matthews und zwei Erstrunden-Picks im kommenden Draft abgeben.

Porzingis Zeit in Dallas könnte kurz sein

Pozingis hatte sich am Donnerstag mit dem Knicks-Vorstand getroffen und diesen darüber informiert, dass er nicht länger Teil des Teams sein wolle. Laut "ESPN" habe das Treffen keine fünf Minuten gedauert. Diese hätten angeblich zunächst die New Orleans Pelicans wegen eines möglichen Tausches mit Anthony Davis kontaktiert, jedoch eine Absage bekommen. Wenige Stunden später war der Transfer nach Dalls verkündet worden.

"Wenn du die Chance hast, einen Spieler solchen Kalibers zu holen, musst du es tun", sagte Nowitzki, der womöglich nach dieser Saison seine Karriere beendet. "Er passt perfekt in die moderne NBA." Ob Porzingis sein Nachfolger in Dalls wird, ist jedoch offen. Sein Vertrag endet nach der laufenden Saison, eine Verlängerung in Dallas noch nicht beschlossen.

Die Knicks sind derzeit Letzter der Eastern Conference. Dallas liegt aktuell hinter den Playoff-Plätzen in der Western Conference.