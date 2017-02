NBA DeMarcus Cousins wechselt nach New Orleans

Der Wechsel von Basketball-Star DeMarcus Cousins in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist perfekt. Der Center verlässt die Sacramento Kings und spielt ab sofort für die New Orleans Pelicans, wie beide Klubs mitteilten. Mit dem 2,11 Meter großen Cousins, der im Schnitt bisher 27,7 Punkte pro Partie erzielte, wechselt auch der Israeli Omri Casspi drei Tage vor Ende der Wechselfrist zu den Pelicans. Sacramento erhält im Gegenzug Tyreke Evans, Langston Galloway, den hoch eingeschätzten Rookie Buddy Hield sowie mehrere Draftpicks.

Cousins soll in New Orleans ein neues starkes Duo mit Anthony Davis bilden, der beim Allstar-Game der NBA mit 52 Punkten für einen Rekord sorgte und zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde. Derzeit befinden sich die Pelicans, die als klarer Sieger des Deals um Center Cousins gelten, im Westen nicht einmal auf einem Playoff-Platz. Kings-Manager Vlade Divac verteidigte den Wechsel seines Starspielers, der als bester Center in der NBA gilt, damit, Sacramento habe an die Zukunft denken müssen.

Am Donnerstag ist Transferschluss in der NBA. Danach dürfen bis zum Sommer keine Spieler mehr das Team wechseln.