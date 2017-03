NBA Schröder streitet sich - und muss auf die Bank

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA den Zorn seines Trainers auf sich gezogen. Der Spielmacher wurde beim 111:119 (66:61) seiner Atlanta Hawks gegen die Golden State Warriors am Montag nach einem Blackout in der Verteidigung im dritten Spielabschnitt von Coach Mike Budenholzer bis zum Ende der Partie auf die Bank gesetzt.

Grund für die disziplinarische Maßnahme war eine Diskussion von Schröder mit Mitspieler Dwight Howard. Warriors-Superstar Stephen Curry, Schröders direkter Gegenspieler, nutzte den Disput der Hawks-Profis und traf völlig frei stehend einen Dreipunktewurf.

"Ich verstehe die Entscheidung des Trainers nicht. Vielleicht bin ich zu ehrgeizig. Der Coach und ich müssen das klären", sagte Schröder. Erst Ende Februar war der 23-Jährige aus der Startformation gestrichen worden, weil er nach dem NBA-Allstar-Game zu spät bei seinem Klub eingetroffen war.

Dabei war Schröder eigentlich der überragende Mann bei den Hawks gewesen, besonders im ersten Abschnitt, als er 19 Punkte erzielte. Der Deutsche war mit insgesamt 23 Zählern trotz seiner Verbannung auf die Bank Topscorer seines Teams. Atlanta bleibt in der Eastern Conference weiterhin Fünfter.