NBA Schröder nervenstärker als Nowitzki

Angeführt von einem starken Dennis Schröder, der mit 33 Punkten seinen Karriere-Bestwert einstellte, haben die Atlanta Hawks das NBA-Duell mit den Dallas Mavericks 112:107 gewonnen. Nationalspieler Schröder zeigte sich bestens erholt von einer Sprunggelenkverletzung und drückte der Partie vor allem in der zweiten Hälfte seinen Stempel auf, 26 seiner 33 Punkte erzielte er nach der Halbzeitpause.

Entscheidend war aber das direkte Duell mit Dirk Nowitzki in der Schlussphase der Partie: 81 Sekunden vor dem Spielende traf Schröder einen Drei-Punkte-Wurf zur 110:107-Führung für die Hawks, Nowitzkis Antwortversuch verfehlte im Anschluss sein Ziel.

Nowitzki machte jedoch ebenfalls ein starkes Spiel und kam am Ende auf 18 Punkte. Mavericks-Rookie Maximilian Kleber hatte im ersten Viertel mit acht Punkten ein kleines Erfolgserlebnis, zuletzt war der ehemalige Münchner bei der Niederlage gegen die Miami Heat leer ausgegangen. Trotz des Sieges gegen Dallas konnte Atlanta (8 Siege, 25 Niederlagen) in der Tabelle der Eastern Conference als Letzter keinen Boden gutmachen. In der Western Conference bleibt Dallas (9S, 25N) das Schusslicht.