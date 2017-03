NBA Schröder und Atlanta kassieren siebte Niederlage hintereinander

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder stemmte sich gegen die erneute Niederlage, doch auch seine 24 Punkte und acht Assists konnten die siebte Pleite der Atlanta Hawks in Folge nicht verhindern. 92:107 (48:55) unterlag Atlanta dem Schlusslicht der Eastern Conference der NBA, den Brooklyn Nets.

Wie schon in den vorherigen vier Partien mussten die Hawks auf Allstar Paul Millsap verzichten, den Topscorer des Teams plagen Probleme an seinem linken Knie. Wann er wieder eingesetzt werden kann, ist unklar. Neben Millsap fielen in Kent Bazemore und Thabo Sefolosha zwei weitere Starter aus.

Durch die Krise in der Schlussphase der Regular Season müssen die Hawks um die Playoffs zittern, nachdem die erneute Teilnahme an der Endrunde eigentlich schon sicher geglaubt war. Mit nun 37 Siegen nach 73 von 82 Spielen bleibt das Team von Coach Mike Budenholzer zwar auf Rang fünf - der Vorsprung auf Rang neun und damit den ersten Nicht-Playoff-Platz beträgt aber nur noch zwei Siege.

Nowitzkis Mavericks nur noch mit theoretischen Chancen

Den belegen die Chicago Bulls mit Paul Zipser, die dank eines 109:94 (56:55)-Erfolgs bei den Milwaukee Bucks weiter auf die Playoffs hoffen dürfen. Der deutsche Rookie erzielte in 28 Minuten zehn Punkte und holte fünf Rebounds. Beste Spieler der Bulls waren Jimmy Butler (20 Punkte, 6 Rebounds, 14 Assists) und Nikola Mirotic (28 Punkte, 8 Rebounds).

Neben Atlanta (37 Siege - 36 Niederlagen) und Chicago (35 - 39) kämpfen auch Milwaukee, Indiana (ebenfalls 37 - 36), Miami (35 - 38), Detroit (34 - 39) und Charlotte (33 - 40) um die vier verbleibenden Playoff-Plätze in der Eastern Conference. Bereits qualifiziert sich die Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Washington Wizards und Toronto Raptors.

In der Western Conference stehen die Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Los Angeles Clippers und nun auch die Utah Jazz als Playoff-Teams fest. Auch den Oklahoma City Thunder und Memphis Grizzlies ist die Teilnahme kaum mehr zu nehmen. Um den letzten Platz kämpfen noch die Portland Trail Blazers und die Denver Nuggets (jeweils 35 - 38). Die Dallas Mavericks (31 - 41) um Dirk Nowitzki haben nur noch theoretische Chancen auf die Endrunde.