NBA Rose folgt dem Lockruf von LeBron James

Basketball-Star Derrick Rose wechselt zur kommenden Saison zum NBA-Vizemeister Cleveland Cavaliers. Laut US-Sportsender "ESPN" hat der wertvollste Spieler (MVP) der Saison 2011 einen Einjahresvertrag beim Team von Superstar LeBron James unterschrieben.

Der Vertrag soll mit 2,1 Millionen Dollar (1,8 Millionen Euro) dotiert sein. Rose entschied sich somit für das sportlich reizvollere Angebot. Die Offerten der Chicago Bulls, der Los Angeles Lakers und der Milwaukee Bucks sollen allesamt höher dotiert gewesen sein. Mit James als Top-Star gilt Cleveland auch in der kommenden Saison als Titelkandidat.

James hieß den Point Guard bereits auf Twitter willkommen. Rose, der in den vergangenen Jahren mit Knieverletzungen zu kämpfen hatte, kam im vergangenen Jahr in 64 Spielen mit den New York Knicks auf 18 Punkte, 4,4 Assists und 3,8 Rebounds pro Spiel.

Let's Rock G!! — LeBron James (@KingJames) 24. Juli 2017

Mit der Verpflichtung des 28-jährigen Aufbauspielers richten sich die Cavaliers auf den bevorstehenden Abschied von Kyrie Irving ein.

Der 25-Jährige spielt auf der gleichen Position wie Rose, hatte laut US-Medienberichten Cleveland aber um einen Wechsel gebeten. Den Berichten zufolge will Irving die Cavs verlassen, um bei einem anderen NBA-Team die Führungsrolle zu übernehmen. In Cleveland hat diese Rolle James inne.

Sollte Irving, einer der besten Spieler der vergangenen Saison, doch bleiben, könnte die Diskussion über die zunehmend langweilige NBA neue Fahrt aufnehmen. Rose war bisher der letzte MVP seit 2009, der nicht für Cleveland oder Titelträger Golden State Warriors spielt. James gewann den MVP-Titel 2009, 2010, 2012 und 2013, in den vergangenen drei Jahren wurden die Warriors Stephen Curry (2014 und 2015) und Kevin Durant (2016) ausgezeichnet.