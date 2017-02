NBA Nowitzki denkt an Vertragsverlängerung

Dirk Nowitzki kann sich vorstellen, noch zwei weitere Saisons bei den Dallas Mavericks zu spielen. "Ich würde gerne die 20 Jahre in der NBA vollmachen. Also nächstes Jahr noch - und danach können wir uns gerne zusammensetzen und schauen, ob ich noch eine weitere Saison dranhänge", sagte der 38-Jährige der "Bild am Sonntag".

Sein körperlicher Zustand müsse dies aber zulassen. Wenn er jetzt verletzungsfrei bleibe, "können wir über eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr reden", sagte Nowitzki, der wegen hartnäckiger Achillessehnenprobleme in der aktuellen Spielzeit bisher nur in 27 von 54 Spielen mitwirken konnte.

Der 13-malige Allstar war 1998 nach Dallas gewechselt und ist nie für einen anderen Verein in der NBA aufgelaufen. Nowitzki genießt den Basketball-Sport weiterhin - weil er weiß, wie er sich bei Laune halten kann. "Ich spiele seit 19 Jahren in der Liga. Wenn ich mir da selbst nicht Spaß bereite und manchmal den Clown spiele, dann ist das tausendste Wurftraining doch langweilig", sagte der frühere Nationalspieler.