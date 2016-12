Verletzter NBA-Star Nowitzki schließt Karriereende im Sommer nicht aus

Dirk Nowitzki hat ein vorzeitiges Karriereende in der NBA nicht ausgeschlossen. "Wenn es nicht toll läuft und es überall wehtut, kann schon 2017 Schluss sein", sagte der Superstar der "Sport Bild". Nowitzki plagen seit Wochen hartnäckige Achillessehnenprobleme, der 38-Jährige hat seit dem 25. November nicht mehr für die Dallas Mavericks gespielt.

"Eigentlich ist mein Plan, die 20 Jahre vollzumachen und bis 2018 in Dallas zu spielen", sagte Nowitzki: "Aber nur weil ich einen Zweijahresvertrag unterschrieben habe, heißt das nicht automatisch, dass ich auch zwei Jahre spiele. Es kann auch schon nächstes Jahr passieren." Im Sommer werde er sich mit den Verantwortlichen des Klubs zusammensetzen.

Derzeit warten die Mavericks auf Nowitzkis Rückkehr auf den Court. "Es tickt keine Stoppuhr", sagte Trainer Rick Carlisle der Tageszeitung "Dallas Morning News". Es sei aber zumindest denkbar, dass der Kapitän in dieser Woche ins Mannschaftstraining des NBA-Champions von 2011 zurückkehre.

Nowitzki kam in der laufenden NBA-Saison nur in fünf Begegnungen zum Einsatz. Bis zum Comeback wird es noch eine Weile dauern. Dallas hatte kürzlich beim 112:92 gegen die Denver Nuggets im 24. Spiel erst den sechsten Sieg geholt. Das erklärte Ziel, der Einzug in die Playoffs, ist kaum noch zu realisieren. Dallas liegt in der Western Conference auf dem letzten Platz. Lediglich die Philadelphia 76ers (Eastern Conference) haben aktuell eine schlechtere Bilanz vorzuweisen.