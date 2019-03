Eigentlich verläuft die wohl letzte NBA-Saison in der Karriere von Dirk Nowitzki enttäuschend. Im Schnitt steht der Basketball-Star der Dallas Mavericks nur noch 13,2 Minuten auf dem Parkett, er kommt durchschnittlich auf sechs Punkte pro Partie. Hinzukommt, dass der 40-Jährige nach wie vor in einem der schwächsten Teams der Liga spielt.

In der NBA gab es nun die nächste Pleite für Dallas, aber auch Grund zum Jubel: Beim 125:129 nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans hat Nowitzki eine weitere Legende seines Sports im ewigen Scorer-Ranking überholt. Nowitzki zog mit seinem 31.420. Karrierepunkt an Wilt Chamberlain vorbei, er kam insgesamt auf acht Punkte und steht nun bei 31.424 Punkten. In einer Auszeit wurde Nowitzki mit einem Video geehrt - die Fans beider Teams erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten minutenlang.

Hier sehen Sie die Szenen:

Ein weiterer Meilenstein. Einer, der dem 2,13 Meter großen Power Forward besonders viel bedeuten dürfte. Denn: Chamberlain war der wohl dominanteste Spieler in der Geschichte des Basketballs. Viele seiner Rekorde sind bis heute ungebrochen:

Mit 23.924 Rebounds führt er die Bestenliste auch 46 Jahre nach seinem Karriereende noch an.

Als einziger Spieler in der Geschichte kam er auf 100 Punkte in einem Spiel - am 2. März 1962 gegen die New York Knicks.

Insgesamt wurde er viermal zum "wertvollsten Spieler" (MVP) der NBA gewählt (1960, 1966, 1967, 1968).

In 118 Spielen erzielte er 50 oder mehr Punkte.

Klar, der Vergleich der beiden Spieler hinkt. Chamberlain absolvierte in seiner Karriere insgesamt "nur" 1045 Spiele (Nowitzki: 1510). In nahezu allen Statistiken - sofern sie denn in den Sechzigerjahren schon erfasst wurden - war Chamberlain im Schnitt besser. Und dennoch gehört Nowitzki schon lange zu den besten Basketballern der Welt. Doch wie lange noch als aktiver Profi?

Eigentlich bestand kein Zweifel daran, dass es die letzte Saison sein wird - nach mehr als 20 Jahren in der besten Liga der Welt. Doch kürzlich stellte der 153-fache Nationalspieler eine Verlängerung seiner Karriere in Aussicht: "Ich würde gern noch ein weiteres Jahr für unsere jungen Spieler da sein." Alles, so Nowitzki, hänge "vom Zustand meines Körpers ab". Dieser bereitete ihm zumindest in den vergangenen Wochen keine Probleme.

Letztes Heimspiel in Dallas am 10. April?

Dabei hat die Liga längst begonnen, sich von Nowitzki zu verabschieden. Beim diesjährigen All-Star-Game bekam Nowitzki trotz durchwachsener Leistungen eine Extra-Einladung - eine besondere Ehre, die nur wenigen Profis zuteil wird. Im Februar nahm der Trainer der Los Angeles Clippers, Doc Rivers, eine Auszeit, um den Deutschen feiern zu lassen. Rivers griff zum Hallenmikro, zeigte auf den 40-Jährigen und sagte: "Dirk Nowitzki, einer der Größten aller Zeiten." Ähnlich emotional wurde es bei seinen (vermutlich) letzten Auftritten in New York, Indiana und Boston.

Doch das alles dürfte noch nichts sein im Vergleich zu dem, was passiert, wenn Nowitzki ein letztes Mal mit "seiner" Rückennummer 41 in Dallas auflaufen wird. Am 10. April empfängt der Meister von 2011 das einzige Team, das in der Western Conference aktuell noch schlechter ist als Dallas: die Phoenix Suns.

Um sein Erbe muss sich Nowitzki keine Sorgen machen. Mit Luka Doncic haben die Mavericks das aktuell größte europäische Talent in ihren Reihen. Der 19-Jährige gilt als Nachfolger Nowitzkis und erzielte in seiner Premierensaison im Schnitt mehr als 20 Punkte. Spätestens in der kommenden Spielzeit greift auch Kristaps Porzingis ins Geschehen ein. Der Lette, der in der Folge eines spektakulären Tauschgeschäfts in Texas landete, ist wie Nowitzki großgewachsen (2,21 Meter) und mit einem extrem gefährlichen Distanzwurf gesegnet.

Dallas hat die Post-Nowitzki-Ära bereits eingeleitet. Der Star könnte sich nach über zwei Jahrzehnten in Amerikas Basketball-Liga verabschieden.