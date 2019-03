126:91 - deutlicher als Dallas hat in der laufenden Saison noch kein NBA-Team gegen die Golden State Warriors gewonnen. Beim Spiel in Oakland war erneut Rookie Luka Doncic der beste Scorer der Mavericks, der mit 23 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double erzielte. Unerwarteter war die starke Performance von Altstar Dirk Nowitzki, der mit 21 Punkten einen neuen persönlichen Bestwert für die laufende NBA-Saison aufstellte.

@swish41 pours in 5 threes en route to scoring a season-high 21 PTS for the @dallasmavs! #MFFL pic.twitter.com/UHEpzxF7Ht — NBA (@NBA) 24. März 2019

"Ich hatte die letzten paar Spiele keinen guten Wurfrhythmus", sagte Nowitzki, der anders als in den vergangenen Spielen zur Startformation gehörte. "Heute habe ich früh reingefunden." Mit zehn Punkten in den ersten vier Minuten der Partie leitete der 40-Jährige, der kürzlich Wilt Chamberlain im ewigen Scorer-Ranking von Platz sechs verdrängt hatte, den Sieg seines Teams ein. Dallas lag nach dem starken Beginn zu keiner Zeit der Partie hinten.

Nach zwölf Niederlagen in Folge in Oakland konnten die Mavericks endlich wieder in der Oracle Arena gewinnen - gerade noch rechtzeitig: Die Warriors ziehen nach der Saison in das Chase Center in San Francisco um.

"Ich habe hier großartige und auch schlechte Erinnerungen gesammelt", sagte Nowitzki nach der Partie. In Oakland erzielte er seinen ersten Korb in der NBA, scheiterte 2007 jedoch mit Dallas nach einer Saison mit 67 Siegen in der ersten Playoff-Runde überraschend an den damals noch eher mittelprächtigen Warriors. Das Loch, das der wütende Nowitzki danach durch einem Tonnenwurf in einer Wand der Oracle Arena hinterließ, wurde nie repariert.

"Wir spülen diese Pleite in der Toilette herunter"

Für die Warriors, die Superstar Stephen Curry schonten, war es die Saisonniederlage mit der höchsten Punktedifferenz. "Wir spülen diese Pleite in der Toilette herunter und machen morgen weiter. Mehr kann man nicht tun", sagte Coach Steve Kerr nach der Partie.

Golden State fällt damit in der Western Conference hinter die Denver Nuggets zurück, die nun die Tabelle anführen. Die Warriors sind jedoch bereits für die Playoffs qualifiziert. Dallas liegt trotz der Gala-Nacht in Oakland auf einem enttäuschenden 14. Platz im Westen und hat keine Chance mehr auf die Playoffs.