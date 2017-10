NBA-Auftakt Schröder sticht Nowitzki aus

Basketball-Star Dirk Nowitzki ist mit einer Niederlage in seine 20. Saison in der NBA gestartet. In eigener Halle verloren die Dallas Mavericks am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Atlanta Hawks mit Dennis Schröder 111:117.

Nowitzki erwischte einen schwachen Tag. Der 39-Jährige traf nur vier seiner 14 Würfe und brachte es insgesamt auf zehn Punkte. "Ich habe mich im Schlussviertel echt platt gefühlt", sagte Nowitzki. Beste Werfer der Mavs waren Dennis Smith jr. und Nerlens Noel mit je 16 Punkten.

Bester Scorer der Partie war Dennis Schröder, der auf 28 Punkte kam. "Er geht bald in den Ruhestand - und gegen ihn zu spielen, sich mit ihm zu messen, ist immer ein gutes Gefühl", sagte der 24-Jährige über Nowitzki.

Eine historische Niederlage mussten die Phoenix Suns einstecken. Beim 76:124 gegen die Portland Trail Blazers kassierten die Suns die höchste Pleite ihrer 50-jährigen Geschichte. Zwischenzeitlich lag Phoenix sogar mit 58 Punkten zurück. Portlands Damian Lillard war mit 27 Punkten der beste Werfer der Partie.