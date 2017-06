NBA-Draft Houston sichert sich deutsches Talent Hartenstein

Das deutsche Jugend-Nationalspieler Isaiah Hartenstein darf auf eine Karriere in der NBA hoffen. Das 19-jährige Basketball-Talent wurde am Donnerstag beim alljährlichen Draft in Brooklyn von den Houston Rockets in der zweiten Runde an 43. Stelle ausgewählt. Damit sicherte sich das Team die NBA-Rechte an Hartenstein, der Schritt ist aber nicht gleichbedeutend mit einem garantierten Vertrag oder einem Wechsel.

"Ich liebe es, zu gewinnen", sagte der Center im Anschluss, die Rockets waren in der Vorsaison mit 55 Siegen drittbestes Team in der Regular Season. "Ich kann eine Menge Dinge auf dem Feld, ich tue, was immer das Team von mir verlangt. Es hilft, dass ich sehr vielseitig bin." Tatsächlich passt Hartenstein zur schnellen Spielweise der Rockets, die auch auf wurfstarke Spieler auf den großen Positionen setzen.

"Isaiah ist ein beweglicher und vielseitiger großer Spieler. Wir sind sehr angetan von seinem Potenzial", sagte Daryl Morey, Houstons General Manager. Demnach werde Hartenstein auch in der Summer League für die Rockets auflaufen, vorerst aber nicht nach Houston wechseln.

With the 43rd pick in the 2017 #NBAdraft the Rockets select Isaiah Hartenstein. pic.twitter.com/KIaV5iO8Vl — Houston Rockets (@HoustonRockets) 23. Juni 2017

Experten hatten im Vorfeld damit gerechnet, dass Hartenstein aufgrund seines Potenzials sogar gegen Ende der ersten Runde gedraftet werden könnte. Letztlich fiel er laut der gut informierten Website "DraftExpress.com" aufgrund von Rückenproblemen "dramatisch". Die Ärzte der NBA-Teams sollen ihre Managements entsprechend gewarnt haben.

Isaiah Hartenstein dropped dramatically when he was red-flagged by NBA doctors with a back condition. Landed at 43 with Houston in the end. — Jonathan Givony (@DraftExpress) 23. Juni 2017

Wäre der 2,15 Meter große Hartenstein als eines der ersten 30 Talente ausgewählt worden, wäre ihm bei einem Wechsel in die beste Basketball-Liga der Welt ein Millionenvertrag sicher gewesen. Auch ein sofortiger Wechsel wäre wahrscheinlich gewesen.

Offensichtlich wollen die Rockets nun aber zunächst die Entwicklung des Linkshänders in Europa abwarten. Houston sparte so zudem das Gehalt für Hartenstein ein, der Klub will im Sommer einen der begehrten vertragslosen Stars unter Vertrag nehmen und braucht dafür jeden Dollar unter der Gehaltsobergrenze.

Hartenstein selbst hatte nach dem Draft bekräftigt, schon zur kommenden Saison in die NBA wechseln zu wollen. Seit Sommer 2016 steht Hartenstein beim litauischen Spitzenklub Zalgiris Kaunas unter Vertrag, dort kam er in der vergangenen Saison in der nationalen Liga LKL und in der Euroleague zum Einsatz. In der LKL kam er im Schnitt auf 4,9 Punkte und 3,7 Rebounds pro Spiel. Er ist der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Florian Hartenstein und wurde in Eugene im US-Bundesstaat Oregon geboren, als sein Vater dort an der University of Oregon spielte. Derzeit spielen mit Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls) drei Deutsche in der NBA.

An erster Stelle wurde Markelle Fultz von den Philadelphia 76ers ausgewählt. Sie hatten den ersten Pick in einem Tausch gegen den dritten Pick und einen künftigen Erstrundenpick von den Boston Celtics bekommen. Die Los Angeles Lakers entschieden sich an Position zwei für Lonzo Ball, Boston für Jayson Tatum.