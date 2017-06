Basketball-Talent Hartenstein Wie für die NBA gemacht

Die vergangenen zwölf Tage haben Isaiah Hartenstein einen Vorgeschmack darauf gegeben, was ihn als NBA-Profi erwarten könnte. Am 9. Juni wurde er mit seinem Verein in Litauen Meister. Statt ausgiebiger Meisterfeier setzte er sich in den Flieger nach New York, reiste danach weiter nach Los Angeles, Portland und Chicago. "Es war schon ein bisschen stressig mit den vielen Flügen. Aber es hat Spaß gemacht", sagt er.

Auf Einladung von NBA-Teams absolvierte er Trainingseinheiten und führte Gespräche mit den Verantwortlichen der Nets, Trail Blazers und Bulls. Hartenstein machte Werbung in eigener Sache, damit sein NBA-Traum in Erfüllung geht.

Hartenstein ist erst 19 Jahre alt, klingt am Telefon aber schon deutlich älter. Die Stimme ist tief, die Sätze sitzen. 2,15 Meter ist er groß, an seinem rechten Unterarm prangt bereits ein imposantes Tattoo. Hartenstein gilt als das größte deutsche Basketball-Talent der letzten Jahre. Kann er nach Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Paul Zipser in der kommenden Saison der vierte deutsche NBA-Spieler werden?

"Liegt nicht in meiner Hand"

Auf seiner Vorspiel-Odyssee ist er inzwischen wieder in New York angekommen. Im Stadtbezirk Brooklyn in der Arena der Nets findet in der Nacht zu Freitag (1.00 Uhr MESZ, DAZN) der diesjährige NBA-Draft statt. Die besten Basketball-Talente werden dabei von den Profiteams ausgewählt. Hartenstein ist dabei.

Bis dahin kann er nur warten und hoffen, in den Gesprächen und Trainingseinheiten einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. "Man ist jetzt auf jeden Fall nervös", sagt Hartenstein. "Es liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich kann die Situation nicht kontrollieren." Als Ausnahmetalent konnte Hartenstein bis jetzt seinen Weg selbst bestimmen. Beim Draft ist er nur einer von vielen. "Das ganze Leben konnte man Vereine auswählen, das geht jetzt nicht mehr." Das hängt mit dem Format des Drafts zusammen. Talente können sich anmelden, die Mannschaften dürfen aussuchen. "Ich würde mich über jedes Team freuen, das mich auswählt", sagt er.

So funktioniert der NBA-Draft Der Draft ist die jährliche Auswahl der besten Basketball-Talente, zu dem sich Spieler selbst anmelden können. Der NBA-Draft findet in zwei Runden statt. Jede Mannschaft darf pro Runde einen Spieler auswählen, also draften. Allerdings werden untereinander gerne Draft-Picks gegen andere Spieler eingetauscht. Manche Teams dürfen also auch öfter auswählen. Bei 30 Mannschaften in der NBA werden insgesamt 60 Spieler gedraftet. Allerdings erhalten nur die in der ersten Runde ausgewählten Spieler einen garantierten Vertrag. Die Draft-Reihenfolge richtet sich nach dem Abschneiden der Teams in der abgelaufenen Saison. Um den Anreiz zu verkleinern, in einer Saison absichtlich zu verlieren, ist der Mannschaft mit der schlechtesten Bilanz der erste Pick nicht garantiert. Die genaue Reihenfolge wird in einer Lotterie festgelegt. Dort hat die schlechteste Mannschaft zwar die höchste Wahrscheinlichkeit auf den ersten Pick, kann aber auch ein paar Plätze abrutschen.

Für den diesjährigen Draft haben sich überdurchschnittlich viele gute Spieler angemeldet. Trotzdem könnte Hartenstein schon in der ersten Runde gedraftet werden. Das würde sich auch finanziell auszahlen. Die 30 ersten ausgewählten Spieler erhalten einen garantierten Vertrag. Hartenstein wäre auf einen Schlag Millionär.

In sogenannten Mock-Drafts prognostizieren US-Medien den Verlauf des Drafts und tippen die Positionierungen der Spieler. Hartenstein wird dort zwischen Platz 19 und 29 eingestuft. Häufig fällt aber eine Zahl: die 26. Sie gehört den Portland Trail Blazers. Eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer etwas besser als der Durchschnitt, aber nie herausragend gut war.

Für Hartenstein wären sie trotzdem das Wunschteam. "Die Trail Blazers wären für mich etwas Besonderes. In Portland bin ich zu meinem ersten NBA-Spiel gegangen, die Trail Blazers waren als Kind mein Lieblingsteam", sagt er. Nach dem Test-Workout in Portland postete er anschließend ein Foto bei Instagram, das ihn im Trikot des Teams zeigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er von den Trail Blazers gedraftet wird, ist sogar besonders hoch: Sie dürfen in der ersten Runde gleich drei Spieler auswählen.

Just wanted to thank the @trailblazers for having me in for a workout today was always a dream growing up to put on a blazers jersey Ein Beitrag geteilt von Isaiah PJ Hartenstein (@ipjh55) am 19. Jun 2017 um 15:26 Uhr

Die Beziehung zu Portland hängt mit seiner Herkunft zusammen. Hartenstein wurde in Eugene im US-Bundesstaat Oregon geboren. Nach Portland sind es nur knapp zwei Stunden Autofahrt. Sein Vater Florian, 39, spielte dort von 1997 bis 2001 College Basketball für die University of Oregon.

Hartensteins Mutter ist Amerikanerin, er selbst hat beide Pässe. Erst im Alter von elf Jahren zog Isaiah nach Deutschland, der Vater spielte dort in der Bundesliga. Erst in Gießen, dann bei Quakenbrück. Erst hessische, dann niedersächsische Provinz. Deutsch spricht er fließend, nur beim Basketball-Fachvokabular wechselt er ins Englische.

Als Harald Stein Isaiah Hartenstein zum ersten Mal sieht, wundert er sich zunächst. Stein spielte mit Isaiahs Vater Florian in Gießen zusammen, der Junge kam gelegentlich mit in die Halle und warf ein paar Körbe. Für das Alter, das er bei seiner Größe schon zu haben schien, sei er ganz schön unbeweglich gewesen, erinnert sich Stein. Doch er verschätzte sich. "Er war einfach noch richtig jung und für sein Alter schon sehr groß."

Stein ist inzwischen U18-Bundestrainer im Basketball und hat Hartenstein in der Jugend begleitet. Seine Beweglichkeit ist besser geworden. "Für seine Größe ist Isaiah ein sehr dynamischer und athletischer Spieler", sagt Stein.

"Wie gemacht für die NBA"

Trotz der 2,15 Meter ist Hartenstein kein klassischer Center, der unter dem Korb abräumt. Er hat den Mut zum Wurf, auch von der Dreierlinie, ein gutes Passspiel und kann - im Showgeschäft der NBA nicht ganz unwichtig - den Ball spektakulär in den Korb stopfen. "Eigentlich ist er wie für die NBA gemacht", sagt Stein.

Wenn man Hartenstein fragt, mit welchen NBA-Spielern er seinen Spielstil vergleichen würde, antwortet er: Anthony Davis, Draymond Green und Kevin Love. Alle drei Allstars. An Selbstbewusstsein mangelt es nicht. "Ich bin sehr talentiert und kann einer der besten Spieler der Liga werden." Er sagt das, ohne die Stimme zu verändern. Er meint das ernst.

Doch ob alles so klappt, wie sich Hartenstein das vorstellt, hängt nicht nur von ihm selbst ab. Entscheidend ist, welches Team ihn auswählen wird. Bei einer Mannschaft im Umbruch wird er eher auf Spielzeit kommen als bei einem Meisteraspiranten. Möglich ist auch, dass Hartenstein sich noch ein oder zwei Jahre in Europa weiterentwickeln soll. Doch diesen Umweg will er nicht. "Mein Wunsch ist es auf jeden Fall direkt in die NBA zu gehen."

Der Wechsel nach Amerika wäre für Hartensteins Karriere der nächste logische Schritt. Mit 18 Jahren wechselte er von Quakenbrück nach Litauen. Ein Schritt, der viele verwunderte. Hartenstein hatte Angebote von renommierten US-Colleges und spanischen Spitzenteams. Die gute Nachwuchsarbeit der Litauer überzeugte ihn. Er lernte, sich im Männerbereich durchzusetzen, auch wenn Hartenstein im Schnitt nur auf etwas mehr als zwölf Minuten Spielzeit kam.

imago Hartenstein bei der U15-Nationalmannschaft

Bei einem Text über ein deutsches Basketball-Talent mit NBA-Ambitionen sollte man eins auf gar keinen Fall machen: einen Vergleich mit Dirk Nowitzki ziehen. Denn diesen Vergleich verliert jeder. Nowitzki ist sechstbester NBA-Scorer der Geschichte, eine Legende. Hartenstein steht trotz selbstbewusster Aussagen noch ganz am Anfang seiner Karriere.

Aber beide scheinen eine Sache gemeinsam zu haben: Ehrgeiz und Fleiß. Nowitzki schindet sich jeden Sommer in einer fränkischen Turnhalle mit seinem Mentor Holger Geschwindner. Sein Ehrgeiz hält ihn seit 19 Jahren in der NBA. Hartenstein ist erst vor sechs Wochen 19 Jahre alt geworden. Trotzdem arbeitet er seit Jahren ebenfalls jeden Tag aufs Neue für seinen Traum. "Wir waren in Quakenbrück im Durchschnitt vier Stunden am Tag in der Halle", sagt Vater Florian, der dort auch sein Trainer war. Stein bestätigt: "Isaiah ist niemand, den man zum Training tragen muss." Fleiß ist wichtig, um in der NBA bestehen zu können. Wahrscheinlich noch wichtiger als Talent. Von Kobe Bryant weiß man, dass er selbst mitten in der Nacht noch in die Trainingshalle ging.

Schwachstelle Emotionalität

Manchmal scheint es Hartenstein aber auch zu übertreiben. Den NBA-Scouts entgeht wenig, über jedes Talent gibt es seitenweise Bewertungsbögen. Die NBA ist ein Milliardengeschäft, die jungen Spieler sind für die Teams die wichtigsten Investitionen. Deshalb wird jede Aktion, jede Bewegung genau dokumentiert. NBA-Beobachter kritisieren bei Hartenstein häufig zwei Dinge: Er habe seine Emotionen nicht im Griff, die Körpersprache sei schlecht.

"Das stimmt nicht", sagt Hartenstein. Vor zwei Jahren habe er es mal übertrieben, danach sei nie wieder etwas vorgefallen. Tatsächlich gibt er bei Dunkings auffällig oft seinem Gegenspieler noch ein paar Worte mit auf den Weg oder schaut sie provozierend an. Wird das Mannschaften abschrecken? "Viele Teams waren sehr zufrieden mit mir", sagt Hartenstein.

Zur Draft-Zeremonie lädt die NBA traditionell die besten Talente ein, die im sogenannten "Green Room" direkt vor der Bühne Platz neben dürfen. In diesem Jahr sind 20 Talente dabei, es sind im Normalfall diejenigen, die fast sicher in der ersten Runde gedraftet werden. Isaiah Hartenstein ist nicht eingeladen worden. Da ist er trotzdem. "Ich wollte unbedingt dabei sein. Diesen Tag gibt es nur einmal", sagt er. Also ist er selbst hingeflogen. Sein Vater, die Mutter, seine Schwester und einer seiner besten Freunde sind ebenfalls dabei. Die Hartensteins sitzen weiter hinten auf der Tribüne, die Tickets haben sie selbst bezahlt.