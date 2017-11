Basketballer Dwight Howard Superman war einmal

Es gab eine Zeit, da lief bei Basketball-Spielen in Orlando häufig die bekannte Superman-Melodie. Sie wurde in der Arena gespielt, wenn Dwight Howard den Ball durch den Ring drückte. Der 2,11 Meter große Spieler war der Star bei Orlando Magic. 2009 führte er sein Team in die Final-Serie der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA - mit fast 21 Punkten, 14 Rebounds und drei geblockten Würfen pro Partie.

Es blieb nicht seine einzige Saison mit solchen Zahlen. Fans und Experten waren sich sicher: Die Liga hat mit Howard - Spitzname "Superman" - ihren nächsten Star auf der Center-Position, der in die Fußstapfen von Spielern wie Shaquille O'Neal oder Wilt Chamberlain treten könnte.

Jetzt, acht Jahre später, ist klar: Howard ist nicht der nächste O'Neal oder Chamberlain geworden. Der einstige Superstar der Liga legt zwar immer noch mindestens zehn Punkte und zehn Rebounds im Schnitt auf. Doch seine Dominanz, die Gunst der Fans sind verschwunden - und der Spitzname ist auch weg.

"Was du abseits des Feldes machst, bestimmt deine Leistung auf dem Feld", sagt Howard, der seit dieser Saison für die Charlotte Hornets spielt, der "Sports Illustrated". "Und mein Leben wurde ziemlich kompliziert." Eine logische Erklärung. Allerdings: Kompliziert war das Leben von Dwight Howard eigentlich schon immer.

Fünf Kinder von fünf unterschiedlichen Frauen

Es begann 2004, als er mit 18 Jahren in die NBA kam. Der christlich erzogene Howard war damals laut eigenen Angaben noch Jungfrau, er kam, wie er sagt, "aus einer kleinen Kiste, in der mich jeder vor der großen Welt beschützen wollte". "Ich wurde so lange behütet", sagt der heute 31-Jährige. "Als ich in diese neue Welt kam, wollte ich alles ausprobieren."

Er ging feiern und in Stripclubs, genoss die Aufmerksamkeit, die Berühmtheit. "Du bist jung, du bist im Fernsehen, und all diese schönen Frauen kommen auf dich zu", sagt Howard. Er zeugte ein uneheliches Kind und schämte sich, "weil ich so viel darüber gesprochen hatte, wie es ist, ein Christ zu sein", so der Center. "Meine Eltern haben mich verurteilt, genau wie andere Leute." Es folgen vier weitere Kinder - mit vier anderen Frauen.

Sportlich dagegen lief es gut. Also wollte er den nächsten Schritt machen, wie bei den Sportlern das immer so schön heißt. Nach acht Jahren wechselte er von Orlando zu den Los Angeles Lakers. Er sollte mit Kobe Bryant ein Duo bilden und Titel gewinnen, so wie Bryant einst mit Shaquille O'Neal. Doch es funktionierte nicht. "Ich will eine Nähe zum Team haben", so sagt Howard heute in einem ESPN-Interview. "In Los Angeles hieß es: 'Wir brauchen keine Team-Chemie. Wir brauchen nur Leute, die zusammen Basketball spielen können'." Bryant bestätigte später, dass es so war, und sagte, Howard habe nicht damit umgehen können.

Bezüglich seiner Spielweise ließ Howard sich in L.A. verunsichern. "Die Leute sagten mir 'Du solltest mehr wie Shaq spielen'. Es funktionierte nicht", sagt der 120 Kilo schwere Howard. Statt über die Probleme zu reden, zog er sich zurück. Er legte zwar immer noch solide Zahlen auf, doch sein Image wandelte sich mehr und mehr. Aus dem "Superman" wurde die "Diva", für einige sogar der Faulpelz.

Lakers, Rockets, Hornets - Howard wird nirgendwo glücklich

Nach nur einem frustrierenden Jahr bei den Lakers wechselte Howard zu den Houston Rockets. Dort lief es ebenfalls nicht so gut - was auch daran lag, dass sich die Rolle der großen Spieler in der NBA zu verändern begann. Center-Spieler wie Howard sollen nicht mehr nur unter dem Korb agieren, sondern auch aus der Distanz werfen können. "Big Men" sind dadurch schwerer zu verteidigen, gleichzeitig machen sie so das Feld für ihre Mitspieler breiter.

Howard jedoch bleibt der, der er ist, und punktet bis heute vor allem in Korbnähe. Laut Patrick Ewing, der Howard als Assistenztrainer bei den Magic trainierte, ist das der Fehler seiner Karriere: "Wenn ich erfolgreich spiele, passen sich die Verteidiger an mich an. Darum muss man sich immer weiterentwickeln."

Inzwischen spielt Howard bei den Hornets, es ist sein fünftes Team in sieben Spielzeiten. Er kennt Cheftrainer Steve Clifford aus gemeinsamen Magic-Zeiten, und die Hornets erwarten von ihm auch nicht, dass er aus der Distanz wirft. Sportlich gesehen gehört die Mannschaft zu den schlechteren der Liga. Howard sieht die Hornets dennoch als Chance: "Nach all dem Mist der vergangenen Jahre ist es eine Gelegenheit, mir selbst und den Leuten zu beweisen, wer ich wirklich bin." Es wäre an der Zeit.