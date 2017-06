Dominanz in den NBA-Playoffs Golden State feiert 14. Sieg in Serie

Seit Anfang Mai mussten die Golden State Warriors in der NBA ohne ihren Cheftrainer Steve Kerr auskommen. Der 51-Jährige kämpft mit Rücken- und Nackenproblemen, im zweiten Finalspiel gegen die Cleveland Cavaliers kehrte Kerr an die Seitenlinie zurück. Und er sah eine fulminante Leistung seines Teams, der 132:113-Sieg bedeutet die 2:0-Führung in der "Best-of-seven"-Serie gegen die Cavs.

Die von Langweile geprägten Playoffs sollten im Finale eigentlich ihren Höhepunkt erleben, beim zweiten überraschend klaren Erfolg nach dem 113:91-Sieg im ersten Spiel drehten allerdings die drei Superstars der Warriors auf. Kevin Durant, Stephen Curry und Klay Thompson erzielten zusammen 87 der 132 Punkte. Es war der 14. Sieg im 14. Playoff-Spiel dieser Saison, das war in der langen NBA-Historie noch keinem Team gelungen.

Kerr, der im Vorfeld des Spiels mit stehenden Ovationen begrüßt worden war, wollte im Anschluss weniger über seine Gesundheit reden. Wichtiger war ihm, seine Mannschaft vor zu viel Euphorie zu warnen. "Dieser Sieg bedeutet nichts, wenn wir am Ende nicht die Serie gewinnen", sagte der Trainer. "Letztes Jahr stand es auch 2:0 für uns und dann haben wir noch verloren." Für Superstar Curry war Kerrs Rückkehr entscheidend: "Wir lieben seine Präsenz."

AP Warriors-Trainer Steve Kerr

Durant war mit 33 Punkten der Topscorer der Partie. Curry erzielte mit 32 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds sein erstes Triple-Double in den NBA-Playoffs. Thompson steuerte 22 Zähler

bei. Im Gegensatz zum ersten Spiel, in dem Golden State nur vier Ballverluste zu verzeichnen hatte, waren es am Sonntag 20, 13 davon allein in der ersten Hälfte. Deshalb konnten die Cavaliers das Spiel lange ausgeglichen gestalten, im letzten Viertel drehte Golden State dann aber richtig auf.

"Wir haben in der ersten Halbzeit den Ball zu oft abgegeben", sagte Durant nach dem Spiel. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns gefangen und versucht, das Spiel einfach zu gestalten. In der Verteidigung haben wir versucht, ihre Würfe zu erschweren".

Cavaliers-Star LeBron James erzielte mit 29 Punkten, 14 Assists und elf Rebounds ebenfalls ein Triple-Double. Es ist erst das zweite Mal in der NBA-Geschichte und das erste Mal seit 1970, dass zwei Spieler von gegnerischen Mannschaften im selben Playoff-Spiel ein Triple-Double erzielten. Zudem gelang James dieses Kunststück bereits zum achten Mal in einem Finalspiel - das schaffte vor ihm nur Earvin "Magic" Johnson.